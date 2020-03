De grote gemalen filterkoffietest: “Sommige huismerken smaken beter dan dure premium merken”

Belgen zijn koffiedrinkers! En dat zie je in de koffiegang van de supermarkt. Zelfs een gouwe ouwe als gemalen koffie vraagt steeds meer plaats in de rayon. Peter Hernou, koffie-expert en wereldkampioen Latte Art, zette koffie met voorverpakte gemalen koffie. “Eens gemalen, verliest koffie snel zijn aroma en dat komt de smaak niet ten goede.”

Consument Belgen zijn koffiedrinkers! En dat zie je in de koffiegang van de supermarkt. Zelfs een gouwe ouwe als gemalen koffie vraagt steeds meer plaats in de rayon. Peter Hernou, koffie-expert en wereldkampioen Latte Art, zette koffie met voorverpakte gemalen koffie. “Eens gemalen, verliest koffie snel zijn aroma en dat komt de smaak niet ten goede.”

In meer dan 85 procent van de Belgische gezinnen wordt koffie gedronken en meer dan de helft van de gezinnen beschikt over meer dan twee types koffie, gaande van gemalen koffie over bonen tot capsules. Van voorverpakte gemalen koffie is koffie-expert Peter Hernou niet echt fan, maar hij geeft toe dat het een makkelijk product is om thuis zelf snel een kopje te zetten. Hoe je koffie uiteindelijk zal smaken, hangt af van verschillende factoren.

“Elke bewerking heeft invloed op de kwaliteit van je koffie”, zegt Hernou. “Als je voorverpakte gemalen koffie koopt, heb je helaas geen zicht op hoe het product gemaakt is: de kwaliteit van de bonen, de branding, de maling... Al die stappen hebben invloed op het aroma van de koffie. De consument koopt een product op basis van de verpakking, maar zelfs al geeft die correcte de informatie, dan nog geeft dat geen garantie op een lekkere smaak. Want ook de zetmethode, de filter, het water, de gebruikte hoeveelheden, het bewaren van de koffie... hebben allemaal invloed op het uiteindelijke resultaat. Wie thuis elke dag dezelfde lekkere koffie wil uitschenken, zal als een prof te werk moeten gaan.”

Donker en luchtdicht

Peter Hernou: “Vanaf het moment dat de bonen geplukt worden op de plantage en zeker wanneer ze gebrand worden, begint het verouderingsproces van koffie. En eens gemalen gaat het aroma snel achteruit. Best consumeer je koffie zo snel mogelijk na het malen. Wat haast onmogelijk is als je koffie in een pak koopt. Niet dat koffie bederft, maar het is een natuurlijk product dat verarmt met de tijd. De houdbaarheidsdatum zegt weinig over de kwaliteit. Doorgaans ligt die op een pak koffie op 12 maanden na roostering. Logischer zou zijn om de productiedatum te vermelden. Als de consument weet op welke dag de koffie geroosterd en/of gemalen is, zou die voor zichzelf kunnen uitmaken of de koffie kwalitatief nog de moeite loont. “

Ruikt je kast lekker naar koffie? Dan is de smaak weg uit je pakje! Peter Hernou

“Ook de verpakking heeft invloed op de kwaliteit. Gemalen koffie in een blik of in een luchtdichte verpakking met een ontluchtingsventiel hebben een betere kwaliteit dan de vacuüm verpakte (de harde bricken). Koffie moet kunnen ontgassen. Als het vacuüm verpakt is, dan is dit al in de fabriek gedaan waardoor de koffie minder aroma heeft. Na aankoop, en zeker na het openen van de verpakking, doe je er goed aan om die koffie zo snel mogelijk te consumeren en zo goed mogelijk te bewaren. Ruiktje kast lekker naar koffie? Dan heeft je koffie helaas nog maar weinig smaak. Best bewaar je gemalen koffie in een donker, luchtdicht blik op een koele plaats. Niet in de ijskast: koffie is een fragiel product dat makkelijk vocht en geuren uit de omgeving opneemt en dat heeft invloed op de smaak van je koffie.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

90° celcius

Maar ook hoe je koffie zet, heeft invloed op het eindresultaat. Hernou: “De keuze van zetmethode maakt een verschil. Een dure koffiemachine is geen garantie op lekkere koffie. Met gemalen koffie kan je op een eenvoudige, goedkope manier koffiezetten met een french press, een mokkapot, koffiezet of door er gewoon met een keteltje warm water op te gieten. Belangrijk is dat het water niet kokend is: warm water van ongeveer 90°C is ideaal om een kop smaakvolle koffie te bereiden. Kokend water kan de koffie bitter doen smaken. Ook het water zelf heeft invloed op het aroma van de koffie. Professionele barista’s gebruiken vaak Spa-water - als ze geen aangepaste filter ter beschikking hebben - omdat dit een goede pH-waarde en hardheid heeft. Geneutraliseerd of ontkalkt water kan de aroma’s van de koffie niet helemaal - of zelfs niet - opnemen, waardoor de koffie geen smaak heeft.

Met gemalen koffie kan je eenvoudig en goedkoop koffie zetten. Een dure machine is geen garantie op betere koffie. Peter Hernou

Belangrijk is dat het water ‘stabiel’ op de koffie wordt gegoten. Langzaam opgieten om de gemalen koffie overal evenredig te bevochtigen, maakt dat de aroma’s beter tot hun recht komen dan wanneer je de filter in een keer vol doet. Ook de keuze en de vorm van filter heeft invloed: een papieren of metalen filter kunnen beide, maar hebben invloed op de smaak. Tenslotte speelt de verhouding gemalen koffie versus warm water een rol: doorgaans begin ik met 60 gram gemalen koffie voor 1 liter water, om vervolgens eventueel de verhoudingen aan te passen om tot een lekker receptuur te komen. Afhankelijk van de koffie en/of de maling kan je die hoeveelheden aanpassen als je een zachtere of een sterkere koffie wil. Koffiezetten is een exacte wetenschap, maar ook een kwestie van persoonlijke smaak. Richtlijnen kunnen je op weg helpen, maar het is aan de consument om te experimenteren om het lekkerste kopje koffie voor zichzelf te zetten. Want zelfs al koop je telkens hetzelfde pak gemalen koffie en zet je op exact dezelfde manier je kop koffie, dan nog kan het zijn dat die plots anders smaakt.”

Zo deden we de test!

Gebruikte hoeveelheden: 10 g op 180 ml warm water

Filter: Met koud water nat gemaakt

Zetmethode: V 60 en manueel opgieten

Extra tip: Opgieten met een warmwaterketel met een lange, smalle teut helpt beter doseren en zorgt voor betere koffie.

1. Single Origin Coffee Nicaragua Gemalen Koffie: “Zachter dan beloofd”

(€ 3,15 / 250 gram bij Delhaize)

“Als je op de verpakking afgaat, verwacht je een lekkere, kwalitatieve, sterke koffie. De herkomst is veelbelovend: Nicaragua staat doorgaans garant voor goede koffiebonen. Ook de brandkleur en de maling zien er goed uit: bruine, uniform gemalen koffie. Qua smaak is het minder sterk dan wat de verpakking aangeeft: het is eerder een zachte koffie die lekker smaakt. Een koffie die door veel liefhebbers gesmaakt zal worden.”

2. Starbucks House Blend Medium Roast Gemalen Koffie: “Handige verpakking, correcte gebruiksaanwijzing”

(€ 3,29 / 200 gram bij Albert Heijn)

“Deze verpakking gaat makkelijk open en dankzij de aluminium clips kan je deze ook makkelijk weer afsluiten. De informatie van hoe het product te gebruiken, is zeer duidelijk en correct. Opvallend is dat op deze verpakking wél de productiedatum staat, zo kan je als consument zelf bepalen of je het al dan niet nog een kwalitatief product vindt. Vanwaar de koffie komt, is onduidelijk: een ‘blend’ kan van overal komen. Qua branding en maling ziet het er niet zo goed uit: te donker en te grof. Het resultaat ziet er thee-achtig uit omdat het water super snel doorsijpelt. Toch smaakt de koffie niet flets. Ik ben aangenaam verrast!”

3. Café Liégeois Mano Mano Gemalen Koffie: “Bitter”

(€ 3,99 / 250 gram bij Delhaize)

“Goed dat de verpakking een verluchtingsventiel heeft, zo kan de koffie ontgassen zodat de aroma’s goed tot hun recht komen. De maling ziet er oké uit: mooi bruin gekleurd, maar hier en daar zitten er wel grotere partikels in. Helaas is de smaak niet zo oké: bitter. Van fruitigheid zoals op de verpakking is aangegeven, proef je niets.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

4. Rombouts Bio & Fairtrade Gemalen Koffie: “Ruikt naar ‘ouwe’ koffie”

(€ 3,91 / 250 gram bij Carrefour)

Hernou: “Een blik is de ideale verpakking om de kwaliteit van de koffie te behouden. Helaas is de koffie zelf te grof gemalen en dus niet ideaal als filterkoffie. Al staan er geen richtlijnen op de verpakking hoe dit product te gebruiken. Doordat de koffie te grof gemalen is, loopt het water snel door en dat komt de smaak niet ten goede. Dit is bitter, niet lekker. En ook de geur is minder: ruikt naar ‘ouwe’ koffie.”

5. Everyday Robusta Gemalen Koffie: “Voor wie cafeïneboost nodig heeft”

(€ 1,99 / 500 gram bij Colruyt)

“Robusta heeft een hoger cafeïnegehalte dan Arabica. Van dit product verwacht je een straffe koffie en dat is het zeker en vast. Voor een huismerk is dit een correct product dat zijn geld meer dan waard is: een krachtige koffie, ideaal is als je nood hebt aan een cafeïneboost. Best bewaar je deze koffie in een blik na opening, want de verpakking is waardeloos.”

6. Graind’or Acatenango Gemalen Koffie: “Mooie balans tussen zuur en zoet”

(€ 6,99 / 500 gram bij Colruyt)

“Op deze koffie is weinig aan te merken: de verpakking is ideaal, de maling ziet er goed uit en de aciditeit is in evenwicht. Deze koffie heeft een mooie balans tussen zuur en zoet. Aangenaam om te drinken! Enige opmerking zou de hoeveelheid kunnen zijn: 500 gram is voor veel mensen een te grote hoeveelheid om binnen de week te verbruiken, waardoor je met verlies van aroma te maken krijgt.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

7. Boni Bio Peru Gemalen Koffie: “Grotere dosering komt de smaak ten goede”

(€ 5,49 / 500 gram bij Colruyt)

“De verpakking vertelt een mooi verhaal en geeft aan een aromatische, zachte koffie te zijn. Doordat het grof gemalen is, loopt het water snel door waardoor het aroma niet tot zijn recht komt, maar de koffie wel vlot drinkbaar is. Wie echt een aromatische koffie hiermee wil zetten, past beter de verhoudingen aan. Een grotere schep koffie komt in dit geval de smaak ten goede.”

8. Carrefour Bio Regular Gemalen Koffie: “Flauwe, bittere koffie”

(€ 3,29 / 250 gram bij Carrefour)

“De verpakking is niet afsluitbaar na opening, wat ik jammer vind. Er wordt vooral uitgepakt met labels - bio en Fairtrade -, maar niet met smaak. Het is dus aan de consument om te ontdekken wat dit product te bieden heeft. Helaas is dat niet zo veel: een flauwe, ietwat bittere koffie.”

9. Lavazza Oro Gemalen Koffie: “Niet geschikt voor filterkoffie”

(€ 5,15 / 250 gram bij Delhaize)

“De verpakking geeft aan dat deze gemalen koffie geschikt is voor verschillende zetmethodes: mokkapot, french press, koffiezet en opgiet koffie. Maar dat kan nooit! De maling ziet er best oké uit voor filterkoffie, maar het resultaat is teleurstellend. De smaak is helaas vlak en bitter. Deze koffie is niet geschikt om met een filter te bereiden. Het kan dat het beter zou smaken als er een andere zetmethode wordt gebruikt, maar dat is dan aan de consument om uit te zoeken.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

10. Douwe Egberts Aroma Gemalen Koffie: “Smaakt naar karamel”

(€ 3,99 / 250 gram bij Carrefour)

“Handige verpakking die duidelijk aangeeft dat deze koffie geschikt is voor de koffiezet en als opgiet koffie. De brandkleur ziet er goed uit en de koffie ruikt lekker. Qua smaak is het wat minder: de koffie is niet helemaal in balans. Het smaakt ietwat naar karamel, maar is voor de rest weinig aromatisch.”

11. Markus Natural & Organic Gemalen Koffie: “Ziltige smaak”

(€ 2,49 / 250 gram bij Aldi)

“Op de verpakking staat weinig informatie. Vooral de labels ‘bio’ en ‘Fairtrade’ worden uitgespeeld, maar dat zegt natuurlijk weinig over de smaak. Daarnaast is het ook een erg onhandige verpakking om te openen: ik heb een schaar moeten nemen om het open te krijgen. De maling valt ietwat tegen: te grof. En dat proef je helaas... het is een ziltige, flauwe koffie.”

12. Oxfam Fairtrade Highland Ground Gemalen Koffie: “Kapt makkelijk binnen”

(€ 3,49 / 250 gram bij Colruyt)

“De verpakking geeft aan dat de koffie goed gebalanceerd en fruitig zou zijn. Dat fruitige proef ik er niet in, wel is het een ronde, zachte koffie die makkelijk binnenkapt. Qua smaak is het ook ietwat karamelachtig. Al bij al dus een milde koffie die door veel mensen wel gesmaakt zal worden. Qua verpakking doen ze veel moeite om een mooi verhaal te brengen, met zelfs een foto erbij, maar handig is deze absoluut niet. Een blik is nodig om dit product te kunnen bewaren.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

13. Rombouts Goudmerk Gemalen Koffie: “Teleurstellend”

(€ 3,91 / 250 gram bij Colruyt)

“De verpakking wijst op een kwalitatieve koffie, maar al snel stelt deze koffie teleur. De verpakking is moeilijk te openen en de maling is vrij grof. De koffie smaakt leeg en oninteressant. Het heeft geen duidelijke intensiteit, weinig aroma en smaak blijft niet hangen. Finesse ontbreekt hier helemaal.”

14. Carrefour Gemalen Koffie Robusta: “Prima prijs-kwaliteitverhouding”

(€ 1,99 / 500 gram bij Colruyt)

“Deze verpakking creëert geen enkele verwachting. Het smaakt naar een typische ouderwetse koffie van op de stoof. Dit is een neutrale koffie die vlot drinkbaar is. Als discount product heeft dit zeker een prima prijs-kwaliteitverhouding. Een goed product voor koffiedrinkers die altijd een schep suiker in hun koffie doen.”

15. Miko Gemalen Koffie: “Koffie met veel smaak”

(€ 2,79 / 250 gram bij Delhaize)

“Ook al is de maling grof, deze koffie heeft veel smaak. Het is een intense koffie die karakter heeft en een langdurig aroma. Verrassend, want een vacuüm verpakte koffie heeft doorgaans een mindere kwaliteit. Een aanrader voor koffieliefhebbers die veel smaak willen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

16. Jacqmotte Subtil Gemalen Koffie: “Mooi in balans”

(€ 4,05 / 250 gram bij Delhaize)

“Een handige verpakking met een goede uitleg over de te verwachte smaak van de koffie. En die blijkt dan ook nog eens correct te zijn! Het is inderdaad een zachte filterkoffie met een rond en zacht aroma, een vleugje bitterheid en een karamelachtige toets. Het aroma van deze koffie is mooi in balans. Smaakvol!”

17. Delhaize Mild Gemalen Koffie: “Ondermaatse branding”

(€ 2,29 / 250 gram bij Delhaize)

“Op de verpakking staat te lezen ‘een aangepaste lichte branding’, een tendens die in opmars is in de koffiewereld. Ik vind het eerder een ondermaatse branding waardoor de koffie niet in balans is. Een té lichte brandkleur maakt dat de smaken van de boon zich niet compleet kunnen ontwikkelen. Deze koffie is dan wel mild, maar smaakt amper en ziet lichter van kleur dan je van een koffie verwacht.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Conclusie: “Prijs zegt niets over de kwaliteit”

“Een van de eerste opmerkingen die ik in mijn workshops aan barista’s geef, is dat het gebruik voor industrieel verpakte gemalen koffie moet vermijden omwille van het kwaliteitsverlies door het productieproces. Maar misschien moet ik mijn visie hierover toch een beetje aanpassen. Sommige van deze producten vallen redelijk goed mee. De consumenten kunnen er thuis een lekkere kop koffie mee zetten op een eenvoudige, snelle manier. Moeilijk is dat de prijs niets zegt over de kwaliteit van het product: de duurste gemalen koffie is geen garantie op een lekker eindproduct. Omgekeerd zorgt dit er gelukkig ook voor dat je zelfs met een beperkt budget thuis een lekkere koffie kan zetten. Sommige huismerken smaken zelfs beter dan dure premium koffiemerken. Al is dat moeilijk te veralgemenen en hangt het voor een groot stuk ook af van wat je als koffiedrinker verwacht van je product. Voor een caffeïneshot zijn de discount robusta koffie’s zeker oké. Voor een ronde, zachte smaak scoren de merken dan weer iets beter. Maar of je koffie nu bio, Fairtrade of gewoon is, maakt voor de smaak niets uit. Al is het natuurlijk een goede zaak dat er steeds meer aandacht is voor een meer ethische en duurzame productie van koffie. Dàt kan ik alleen maar toejuichen.”

Lees ook:

Wetenschap toont aan dat we onze koffie allemaal verkeerd zetten. Hoe moet het dan wel? (+)

De ultieme koffiecapsuletest voor Nespresso, Senseo en Dolce Gusto: dit zijn de 50 beste koffies en deze zijn niet te drinken (+)

Hoe lang blijven producten in je voorraadkast echt goed? Professor voedselveiligheid geeft uitleg (+)