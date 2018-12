De gemiddelde verbruiker betaalt 163 euro meer voor energie in Leuven dan in Antwerpen Dries Van Damme

14 december 2018

08u00

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Je hebt het misschien al gemerkt: de eenheidsprijs voor elektriciteit en aardgas verschilt van regio tot regio. Afhankelijk van waar je woont staat eenzelfde verbruik daardoor niet gelijk met een identieke prijs. Maar wat bepaalt dat regionale verschil en in welke Vlaamse provinciehoofdstad betaal je dan het minst? Wij zochten het voor je uit.

Energiefactuur onder de loep

De prijs voor elektriciteit en gas bestaat uit verschillende onderdelen. De energiekosten hangen af van je leverancier. Je kan die prijs wel zelf beïnvloeden door actief op zoek te gaan naar de goedkoopste aanbieder voor jouw specifieke woonsituatie. De heffingen zijn dan weer identiek voor alle leveranciers en bestemd voor de federale en regionale overheid.

Nettarieven variëren bij elke netbeheerder

Waar jouw woonplaats een verschil maakt, is op het vlak van de nettarieven: het transmissietarief voor het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet van Elia en het transport van aardgas over het hogedruknetwerk van Fluxys. De distributienettarieven omvatten op hun beurt het vervoer van elektriciteit en aardgas tot bij jou thuis, het aanleggen en onderhouden van leidingen en kabels en openbaredienstverplichtingen. Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder. Wie je netbeheerder is, hangt af van jouw woonplaats. Op 5 december voerden wij onze gegevens in in deze online prijsvergelijker, om na te gaan in welke provinciehoofdstad (en Brussel) je momenteel het minst betaalt voor je energiegebruik.

Elektriciteit: Brussel goedkoopst

We gingen uit van een gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit van 3.500 kWh (tweevoudige meter: 1.600 kWh dag en 1.900 kWh nacht). Onze fictieve woning beschikt niet over zonnepanelen. We lieten alle lopende promoties buiten beschouwing.

Aardgas: Antwerpenaar betaalt het minst

We kozen voor een fictief gezin dat aardgas gebruikt om te koken, voor warm water en als verwarming, samen goed voor een gemiddeld verbruik van 23.260 kWh per jaar. We lieten alle lopende promoties buiten beschouwing.

Conclusie:

De gemiddelde verbruiker betaalt voor de combinatie van elektriciteit (-37,56 euro) en aardgas (-126,05 euro) jaarlijks 163,61 euro meer in Leuven dan in Antwerpen. Het grote verschil met Brussel is te wijten aan de regionaal opgelegde heffingen. Kortom: waar je woont, heeft dus echt een serieuze impact op wat je betaalt aan energie. Het nadeel is dat je daar weinig aan kan veranderen, toch niet zonder te verhuizen. Het goede nieuws is dan weer dat je, ongeacht waar je woont, meestal wél kan besparen op je huidige energiefactuur. Hoe? Door na te gaan welke leveranciers de beste formule bieden voor jouw specifieke situatie en verbruik. In veel gevallen kan dat verschil tot een paar honderd euro’s oplopen.

