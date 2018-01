De gemiddelde Belg is rijk maar houdt niet zo van beleggen Johan Van Geyte

29 januari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 3 Consument Belgen zijn spaarders. Actief beleggen zit duidelijk minder in ons bloed. Uit een bevraging van Spaargids.be eind 2017 blijkt dat slechts een kwart van de 45- tot 49-jarigen beursgenoteerde aandelen bezit. Ook opvallend: het zijn vooral zestigers die beleggen.

Schatrijke Belgen

Eind september 2017 bezaten alle Belgen samen bijna 1.344 miljard euro aan financiële activa* (gegevens: Nationale Bank). Omgerekend komt dat neer op 118.700 euro per Belg. Vooraleer u gaat fronsen: dat cijfer geeft natuurlijk een vertekend beeld. Tegenover die bezittingen stond immers ook bijna 276 miljard euro aan schulden bij financiële instellingen – en dan zijn de schulden bij andere schuldeisers nog niet ingerekend. Bovendien zegt zo’n totaalbedrag ook niet veel over de specifieke verdeling van de financiële activa per individuele Belg. Ga er dus maar van uit dat enkele schatrijke landgenoten het totaalbedrag behoorlijk scheeftrekken. In het bedrag van 1.344 miljard euro zit bijvoorbeeld voor meer dan 374 miljard euro aan waarde in aandelen van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dat slaat dan op de financiële waardering van het eigen bedrijf van sommigen.

Voorzichtigheid troef

Belgen blijken zeer voorzichtige investeerders. 349 miljard euro staat op allerhande rekeningen of is beschikbaar in cash. Daarvan is 249 miljard euro te vinden op klassieke spaarrekeningen, 30,5 miljard euro op niet-gereglementeerde spaarrekeningen en termijndeposito’s van minder dan een jaar.

Daarnaast hebben de Belgen 307,4 miljard euro in allerlei verzekerings- en garantieregelingen zitten. Bij de levensverzekeringen vinden we zo 197 miljard euro, bij de pensioentegoeden 99 miljard euro.

207 miljard euro is ondergebracht in beleggingsfondsen, alsook 49 miljard euro in diverse schuldbewijzen, waaronder obligaties.

Het pakket beursgenoteerde aandelen in de portefeuille is tenslotte slechts goed voor 67 miljard euro.

Beleggingsfonds populairst

De tegoeden zijn in ons land niet enkel ongelijk verdeeld over de bevolkingsklassen, ook tussen de leeftijdsgroepen zijn er enorme verschillen. De bevraging van Spaargids.be eind 2017 leert dat beleggingsfondsen vooral populair zijn bij zestigers. De helft investeert in deze collectieve spaarvorm. Jongeren tonen weinig interesse. Pas vanaf 40+ springen de deelbewijzen in een fonds over de 30%.

Individuele beursgenoteerde aandelen kennen een lagere verspreidingsgraad. De grootste groep aandelenbeleggers is die van de 65-tot-69-jarigen. 34% van hen bezit aandelen. Bij de 80-plussers is dat overigens ook nog meer dan 30%, bij de categorie onder 40 is het minder dan 20%.

Obligaties zijn dan weer minder in trek door de lage rente. Bij min-40-jarigen heeft 7% obligaties, bij de 65-plussers is het iets meer dan 20%.

* Nvrd: Bij de financiële activa worden de waarde van de woningen en andere materiële bezittingen niet meegeteld.

