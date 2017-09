De economie groeit, maar de Belg vertrouwt het nog niet Onze economie groeit, maar de Belgen vertrouwen het nog niet. 43% van de lezers van HLN.be maakt zich zorgen over het economisch klimaat. Eén op vier is ongerust over zijn eigen financiële situatie. Dit blijkt uit de Gemoedsrust-barometer, een grootschalig online-onderzoek bij ruim 13.000 lezers van hln.be. Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

De economie trekt aan, maar de Belg blijft bezorgd

Een beetje verrassend is het toch, dat zoveel mensen zich zorgen maken over de economische situatie van ons land en over hun eigen financiën. Het regende de voorbije maanden immers positief economisch nieuws, zowel in eigen land als internationaal.

We groeien weer

Onze Nationale Bank is alvast optimistisch. Ze verwacht een economische groei van 1,6% voor dit jaar én voor de komende twee jaren. In diezelfde periode zouden er in ons land 115.000 nieuwe jobs bijkomen. Eenzelfde verhaal in de rest van Europa. Zo verwacht de Europese Centrale Bank een groei van 1,9% in de eurozone.

Ook privé boeren de Belgen lang niet slecht. We staan bijvoorbeeld vijfde op de lijst van landen met het hoogste nettovermogen per inwoner. Gemiddeld heeft de Belg een netto-vermogen van ruim 85.000 euro. Daarmee scoren we een stuk beter dan onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk. Aan de armoedecijfers verandert er wel niet veel. Ruim 20% van der Belgen loopt een verhoogd risico op armoede of sociale uitsluiting.

Toch worden we optimistischer

De kloof tussen arme en welstellende landgenoten blijft dus behoorlijk groot. Misschien verklaart dat het wantrouwen van de lezers die aan de Gemoedsrustbarometer deelnamen? Ondanks alles lijken we vandaag toch optimistischer ingesteld dan drie jaar geleden. Toen waren we nog volop de naweeën van de economische crisis aan het uitzweten. In een bevraging door het onderzoeksbureau Trendhuis van eind 2014 toonde maar liefst 77% van de ondervraagden zich toen nog ongerust over de economische vooruitzichten in België.