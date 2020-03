De Croo geeft particulieren en bedrijven zes maanden betalingsuitstel voor leningen TT LH

31 maart 2020

15u15 48 Consument Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en Johan Thijs, voorzitter van de Belgische bankenfederatie Febelfin, hebben op een online persconferentie meer uitleg gegeven over de praktische invulling van het betalingsuitstel voor kredieten dat de banken hebben beloofd. Concreet krijgen bedrijven en particulieren die getroffen worden door de coronacrisis zes maanden betalingsuitstel voor leningen.



De banken beloofden bedrijven en particulieren financieel te ondersteunen wanneer ze in problemen dreigen te komen door het coronavirus. Concreet beloofden ze onder meer uitstel van betaling voor hypothecaire en ondernemingskredieten. Er was evenwel nog geen duidelijkheid over de praktische invulling van de maatregelen, maar nu dus wel.

Gezinnen die door de coronacrisis in moeilijkheden geraken, krijgen voor de afbetaling van hun hypothecaire kredieten zes maanden uitstel. Hun inkomen moet wel gedaald zijn of weggevallen zijn door (technische) werkloosheid, ziekte, sluiting van een zaak of zelfstandige activiteit. De hypothecaire kredieten kunnen enkel herbekeken als het om één woning en de hoofdverblijfplaats gaat.

Daarnaast besliste Febelfin om particulieren die door de impact van crisis op 1.700 euro netto of minder terugvallen nog eens korting op intresten die ze moeten afbetalen, te geven. “Ook deze tegemoetkoming komt volledig ten laste van de banken. We tonen daarmee de grootste solidariteit”, aldus Johan Thijs van Febelfin.

Febelfin verzekert ook dat mensen voldoende tijd zullen krijgen om een eventueel betalingsuitstel te bespreken met hun bankier, "om een stormloop banken te vermijden”. Wie dat wil kan de komende weken contact opnamen met zijn bankier, klinkt het. "Het is niet noodzakelijk de komende dagen al contact op te nemen.” De banken laten de mensen ook toe om later te komen. “Voor wie pas in mei of juni langskomt, geldt de maatregel ook nog tot 31 oktober.”

Bedrijven

Alle in België gevestigde bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis krijgen zes maanden uitstel voor de betaling van hun ondernemingskredieten. Ook hier gelden een aantal voorwaarden: de omzet moet gedaald zijn, er moet sprake zijn van werkloosheid of tijdelijke werkloosheid, of verplichte sluiting. Daarnaast mag het bedrijf in kwestie geen achterstallen op andere lopende kredieten hebben en moet het in orde zijn met alle contractuele verplichtingen”, aldus Febelfin nog.

Net als bij de particulieren kunnen bedrijven die pas in mei of in juni aankloppen bij de bank ook nog tot 31 oktober uitstel krijgen.

