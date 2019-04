De Block wil Nutri-score op producten bekendmaken bij consumenten ttr

02 april 2019

11u57

Bron: belga 1 Consument Consumenten zullen de komende jaren in de winkelrekken alsmaar meer producten vinden waarop een Nutri-score staat. De van oorsprong Franse score vat met vijf letters, A tot en met E, en vijf verschillende kleuren samen wat de voedingswaarde van een product is. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft vandaag een campagne gelanceerd. Voor De Block is deze score het eenvoudigste en doeltreffendste middel om consumenten te helpen kiezen voor het gezondste product.

Carrefour, Colruyt, Delhaize en Intermarché hebben al aangegeven dat ze op hun huisproducten de Nutri-score zullen aangeven. Ook drie producenten, Danone, Alpro en Elvea, hebben aangegeven dat deze voedingsscore terug te vinden zal zijn op hun producten.



De Block wil de distributeurs en producenten niet verplichten om die voorbeelden meteen te volgen. "Dat zou niet wijs zijn", zei De Block bij de voorstelling. "Dit gaat gepaard met een grote investering. Als de andere distributeurs en producenten in de markt willen blijven, dan zullen ze moeten meedoen omdat de consument daarvoor kiest. Maar we gaan hen daarvoor de tijd geven."

De federatie van de voedingssector, Fevia, zat vandag echter niet aan tafel. In een persbericht beklemtoont ook Fevia een Europees kader, dat ook vrijwillig moet blijven. De voedingsfederatie wil een wildgroei aan systemen vermijden. “We kunnen van bedrijven die meertalige verpakkingen in verschillende landen commercialiseren toch moeilijk eisen dat ze voor elk van die markten een verschillend systeem op het etiket plaatsen?”, vraagt Fevia-CEO Bart Buysse zich af.

Onderzoek

In Frankrijk bestaat deze wetenschappelijk onderbouwde Nutri-score al langer. Onderzoek bij warenhuisketen Leclerc leerde dat de voedingswaarde van de inhoud van een winkelkar er met 10 procent op vooruit ging door deze score. De Block besliste, na een uitgebreide consultatie, om ook in België deze score uit te rollen. In augustus vorig jaar ondersteunde ze de Nutri-score formeel, en met de publicatie van een koninklijk besluit, gisteren in het Staatsblad, werd een juridisch kader vastgelegd.

De campagne die vandaag gelanceerd werd, omvat een website (www.nutriscore.be) en twee reclamespots.

