De Block haalt zonnecrème uit de rekken: factor 50 blijkt slechts factor 15 Redactie

22 mei 2019

Bron: VTM NIEUWS 24 Consument De spray belooft factor 50 - dus bijna complete becherming tegen zonnebrand - maar uit onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat hij maar beschermt met factor 15.

Van alle zonnecrèmes die Test-Aankoop onder de loep nam, kreeg slechts één een heel slecht rapport. Hoewel het merk ISDIN meer dan factor 50 belooft, beschermt hij maar met factor 15. Klanten worden dus misleid - en ze lopen veel meer gevaar dan ze beseffen.

Test-Aankoop bracht de FOD Volksgezondheid op de hoogte en raadt ook consumenten af de zonnecrème van ISDIN te gebruiken. “Wie zonnebescherming wil kopen, moet rekening houden met zijn of haar huidtype”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Voor de meeste Belgen volstaat een factor tussen 15 en 50. Het is vooral belangrijk om regelmatig te smeren, maar nóg belangrijker is om de schaduw op te zoeken en beschermende kledij te dragen.”