De Big Mac wordt 50 en krijgt eigen wereldwijde munt mvdb

02 augustus 2018

12u46

Bron: ANP 2 Consument McDonald's viert het vijftigjarige bestaan van zijn bekende burger de Big Mac met de introductie van een wereldwijde Big Mac-munt, de MacCoin. Volgens de fastfoodketen gaat het om de eerste munt waarmee overal ter wereld exact hetzelfde kan worden gekocht, namelijk één Big Mac.

McDonald's kwam op het idee door de Big Mac-index van zakenblad The Economist. Die gebruikt de grote prijsverschillen tussen Big Macs in verschillende landen sinds 1986 juist als indicator voor de koopkracht en de waarde van een bepaalde munteenheid ten opzichte van de dollar.



Aan al die economische theorie heeft de MacCoin van McDonald's echter geen boodschap. In enkele Europese landen wordt de munt bij elke bestelling van een Big Mac-menu gratis uitgereikt, zolang de voorraad strekt. De MacCoin kan tot eind van het jaar in meer dan vijftig landen bij deelnemende restaurants ingeleverd worden voor een Big Mac.



De Big Mac werd 1967 bedacht door Jim Delligatti, een Amerikaanse franchisenemer van de keten, en de dubbele burger zit sinds 1968 in het vaste assortiment van het McDonald's-concern.