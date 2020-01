De beste energieleverancier kiezen? Dat doet u zo! Kurt Deman

30 januari 2020

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Overstappen naar een andere energieleverancier: veel consumenten weten dat het hen voordeel kan opleveren, maar hebben de stap vooralsnog niet gezet. Een gemiste kans, aangezien slechts een paar minuten werk een besparing van enkele honderden euro’s kan opleveren. Wij leggen uit hoe u de energieleveranciers het best met elkaar vergelijkt en waar u moet op letten.

Vergelijk de prijs

De prijs is voor veel consumenten zonder meer het belangrijkste onderdeel van de energiefactuur. Het vergelijken van die prijzen kan tegenwoordig snel en eenvoudig aan de hand van een online vergelijkingstool. Meer dan de helft van de elektriciteitsafrekening en ruim veertig procent van de aardgasfactuur omvatten transport- en distributiekosten, maar ook allerlei taksen en heffingen.

Voor het enige prijsaspect waar u wel invloed kunt op uitoefenen, namelijk de energiekosten, bedroeg bij een Antwerps gezin het verschil tussen de goedkoopste en de duurste energieleverancier begin mei meer dan 350 euro. Goed om weten: de meeste consumenten nemen elektriciteit en gas bij dezelfde leverancier af. Dat is vooral een gemakkelijkheidsoplossing, terwijl u nochtans voordeel kunt doen door beide energievormen bij verschillende leveranciers in te kopen.

Hou rekening met actuele prijzen

Het is aangewezen om geen appels met peren te vergelijken. Een fout die veel mensen maken, is dat ze de actuele energieprijzen vergelijken met de factuur die ze in het verleden betaalden. De energieprijs kent nu eenmaal schommelingen waar alle leveranciers rekening mee moeten houden. U houdt dus bij het vergelijken best enkel uw meest recente factuur bij de hand. Loopt uw contract binnenkort ten einde? Dan zal uw huidige energieleverancier zijn prijzen voor de nieuwe contractduur ook aanpassen aan de marktprijzen.

Via de vergelijkingsmodule leest u af hoeveel hij u vandaag zal aanrekenen. Is die prijs bij uw huidige leverancier nog steeds de voordeligste op de markt? Dan blijft u natuurlijk best aan boord. Is dat niet het geval, dan loont het echt wel om over te stappen. Energieleveranciers pakken regelmatig uit met aanlokkelijke welkomstpromoties. Die maken een overstap extra voordelig. Lees daarbij ook de kleine lettertjes. Soms geldt een korting alleen voor het eerste jaar van een contract, in andere gevallen is die daarna ook nog van tel.

Vast of variabel

Er bestaan energiecontracten met een vaste prijs en met een variabele prijs. Bij een vaste prijs ligt de prijs vast voor de gehele contractduur, bij een variabele prijs kan die tussentijds schommelen in functie van de marktprijzen. De berekening van de effectief te betalen prijs gebeurt op basis van de gemiddelde prijzen over een bepaalde periode. Variabele prijzen dalen doorgaans naar de zomer toe en stijgen meestal in aanloop naar de winter. Over de meest aangewezen formule blijft het koffiedik kijken. Wie verwacht dat de energieprijzen zullen dalen, kiest best voor een contract met variabele prijs. Lees hier welke prijs u het beste kiest: vast of variabel?

Groen of grijs?

Steeds meer milieubewuste consumenten opteren expliciet voor groene energie. Het is een argument dat energieleveranciers ook graag in hun communicatie en advertenties opnemen. Let wel, niet alle groene energie is afkomstig uit eigen productie. De energiebedrijven mogen ook ‘compenserende maatregelen’ nemen, zoals de financiering van milieuvriendelijke projecten. Aanbieders van honderd procent klimaatneutraal aardgas compenseren hun uitstoot door een bijdrage aan initiatieven die zich inzetten voor de vermindering van CO2-uitstoot.

Blijven vergelijken

Noteer altijd de eerstvolgende einddatum van uw energiecontract op de kalender en maak tijdig een vergelijking. De opzegtermijn duurt slechts één maand en overstappen gebeurt kosteloos, zelfs als u uw contract bij uw huidige leverancier vóór de einddatum stopzet. Uw nieuwe leverancier regelt alles brengt uw vorige aanbieder op de hoogte. U hoeft dus zelf geen verdere stappen te ondernemen.

