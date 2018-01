Huurverzekering Gesponsorde inhoud De Belg koopt of bouwt later… en huurt en spaart dus langer Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

16u19 0 Pexels De Belg: geboren met een baksteen in de maag

De Belg en zijn baksteen: het cliché klopt. Als het kan, bouwen en kopen we zoals vanouds. Alleen doen we dat vandaag wel later dan vroeger. En dus huren we langer.

In de eerste helft van 2008 werden er in ons land 74.800 woonkredieten aangevraagd. In de eerste helft van 2017 was dat opgelopen tot 93.000. Het cliché dat we met een baksteen in de maag geboren zijn, klopt dus nog altijd. We kopen wel later dan vroeger. Hoe komt dat?

“De Nationale Bank heeft de banken gevraagd om minder gemakkelijk een woonlening te geven en om de looptijd van die leningen korter te maken,” legt John Romain van De Immotheker uit. “Daardoor sluiten jonge mensen minder vaak een lening af. In de leeftijdscategorie van 25 tot 30 jaar is dit bijvoorbeeld gezakt van bijna 25% in 2012 tot nog geen 19% vandaag. Tegenwoordig zijn het vooral mensen vanaf 35 jaar die een woonlening afsluiten. Bovendien ligt de looptijd van die leningen lager dan vroeger. De gemiddelde looptijd is momenteel 18 jaar.”

Dankzij de lage rente

We bouwen of kopen later, maar niet minder. Dat heeft veel te maken met de historisch lage intrestvoeten. Bovendien hebben 35-40 jarigen wat meer kunnen sparen. Daardoor hebben ze meer eigen middelen wanneer ze hun woonlening afsluiten. “We lenen vandaag ruim 24% meer dan in 2012,” klinkt het. “Onze koopkracht is op die korte tijd natuurlijk niet even sterk gestegen. De mensen kunnen meer lenen omdat de rentevoeten laag zijn en omdat ze meer eigen middelen hebben. Bij de Immotheker bedroeg de gemiddelde woonlening in 2012 nog 185.000 euro bij een totale projectkost van 277.000 euro. In 2016 was dat al opgelopen tot 206.000 euro bij een projectkost van 297.000 euro.”

De woning als appeltje voor de dorst

Hoe zit het met de lange termijn? Zet deze trend zich verder? “Mochten de rentevoeten plots sterk gaan stijgen, dan zitten we uiteraard met een probleem,” vindt John Romain. “Maar eerlijk gezegd zie ik dat toch niet meteen gebeuren. Door die zeer lage rentevoeten gaan veel mensen op zoek gaan naar een rendabeler alternatief voor het spaarboekje. En komen ze vaak bij vastgoed uit. Voor startende jongeren is dat vaak niet mogelijk: ze beschikken doorgaans over te weinig eigen middelen om al meteen een woonlening af te sluiten.”

Voor jonge mensen die graag een woning willen kopen, is de boodschap dus: nog even blijven huren en proberen te sparen.

John Romain: “Vandaag bezit zowat 75% van de Belgen een eigen woning. Op de leeftijd van 65 jaar loopt dit zelfs op tot 80%. Dat is erg veel in vergelijking met de meeste andere landen. Voor de Belg is de aankoop van een eigen woning een zeer waardevolle extra pensioenpijler.”