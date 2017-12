De Belg is het meest tevreden bij Argenta en AXA Bank Eerste Spaargids.be Bank Awards uitgereikt Johan Van Geyte

05u00

Bron: Spaargids.be 0 Spaargids.be De Bank Awards, die Spaargids.be dit jaar voor de eerste keer uitreikt, zijn verdeeld over vier categorieën: de beste bank algemeen, het beste kantorennetwerk, het beste online platform en de beste beleggingsbank. Consument Heeft de klant momenteel genoeg vertrouwen in de financiële instellingen? Welke waardering genieten de banken? Heeft de klant momenteel genoeg vertrouwen in de financiële instellingen? Welke waardering genieten de banken? Spaargids.be organiseerde samen met onafhankelijk onderzoeksbureau iVox een grootschalige enquête rond de tevredenheid van de consument over de financiële instellingen. Argenta, AXA en Binck kregen van hun eigen klanten de allerbeste scores.

Zo zijn de klanten van Argena vooral blij met de algemene service van hun bank, scoort AXA met de kwaliteit van haar kantorennet én haar online platform en krijgt Binck de hoogste waardering als bank voor beleggers. De drie banken verdelen samen de vier - voor de eerste maal uitgereikte - Bank Awards van Spaargids.be. In totaal namen meer dan 50.000 respondenten deel aan de bevraging.

Consument beoordeelt bank

De Bank Awards, die Spaargids.be dit jaar voor de eerste keer uitreikt, zijn verdeeld over vier categorieën: de beste bank algemeen, het beste kantorennetwerk, het beste online platform en de beste beleggingsbank. De respondenten konden enkel oordelen over die instellingen waar ze zelf klant waren, en een maximum van vier instellingen beoordelen.

Om grote banken (met een groot klantenbestand) niet oneerlijk te bevoordelen, koos Spaargids.be bewust voor een kwaliteitsbeoordeling. De winnaars zijn met andere woorden niet de banken met de meeste stemmen, wel die banken die de allerhoogste waarderingscijfers van hun klanten kregen.

Tip: Vergelijk hier de best renderende spaarrekeningen bij de diverse banken.

Beste bank algemeen: Argenta

De award voor beste bank algemeen stond enkel open voor instellingen met een totaal bancair aanbod. Argenta haalt hier de eerste plaats met een indrukwekkende score van 8,7 op 10. AXA en Triodos volgen met respectievelijk 8,5 op 10 en 8,3 op 10. De top vijf wordt vervolledigd door vdk (7,8/10) en Nagelmackers (7,4/10).

Argenta krijgt de titel 'beste bank' zowel van klanten die haar als enige financiële instelling gebruiken als van mensen die bij meerdere banken klant zijn. Bovendien scoort de bank over de hele lijn bij Nederlands- en Franstaligen, bij mannen en vrouwen en in zo goed als elke leeftijdscategorie.

Marc Lauwers, de CEO van Argenta is alvast zeer tevreden met de award: "“Argenta staat voor bankieren en verzekeren op mensenmaat; eenvoudig, eerlijk en dichtbij. De Spaargids Bank Award ‘Beste Bank - Algemene tevredenheid’ is een mooie erkenning voor de inzet van alle Argenta-kantoorhouders en -medewerkers om de klant voortdurend centraal te stellen. Elke dag opnieuw."

Beste kantorennetwerk: AXA

De award voor de bank met het beste kantorennetwerk gaat naar AXA, met een score van 8,8 op 10. Zilver is voor Argenta (8,7/10) en brons voor vdk (8,1/10). Er werd onder andere gepeild naar tevredenheid omtrent openingsuren, bereikbaarheid, wachttijden aan de loketten, expertise en vriendelijkheid van het personeel en communicatie in het algemeen. Dat net AXA het haalt in deze categorie is wel enigszins opmerkelijk: de bank is immers juist bezig met een stevige afslanking van haar kantorennet.

Beste online platform: AXA

Ook de Award voor de bank met het beste online platform gaat naar AXA, dat hiervoor van haar klanten 8,7 op 10 op het rapport krijgt. Argenta, dat nochtans zelf aangeeft dat ze een achterstand in te halen hebben op het gebied van online bankieren, scoort ook goed met 8,6 op 10, en passeert AXA bij die consumenten die bij meerdere instellingen klant zijn. Bank Nagelmackers vervolledigt het podium met een score van 8,2 op 10.

Om in aanmerking te komen voor deze categorie, dienden de banken zowel internetbankieren als een app voor mobiel bankieren aan te bieden. Criteria voor beoordeling waren onder meer vlotte toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid voor het uitvoeren van bancaire handelingen, hoe duidelijk informatie kon teruggevonden worden op het platform en het gemak om de eigen financiële situatie op te volgen.

Peter Devlies, CEO van AXA Bank, geeft aan dat een goed persoonlijk contact met de klant én een vlot online model net de twee domeinen zijn waar ze als bank het meeste in investeren. “Online en persoonlijk contact gaan in ons bankiermodel hand in hand. Daarvoor erkenning krijgen van onze klanten doet deugd en geeft ons een boost om ze in de toekomst nog beter te begeleiden bij de opbouw en het beheer van hun vermogen.”

Beste beleggingsbank: Binck

De bank die het best scoort bij actieve beleggers is Binck, met een hoge score van 8,9 op 10. Medirect volgt met 8,5 op 10. AXA haalt de derde plaats met 8,1 op 10.

Als criteria golden hier de tevredenheid over beleggingsadvies, de gebruiksvriendelijkheid van het online beleggingsplatform, het beleggingsaanbod, de tarieven en de klantendienst en helpdesk.

“De prijs is voor ons het ultieme bewijs dat onze klanten zeer tevreden zijn over onze dienstverlening, hetgeen we bij Binck hoog in het vaandel dragen. Dagelijks werken we hard om onze klanten zo goed mogelijk te gidsen bij het nemen van hun financiële beslissingen, zodat ze zonder al te veel zorgen hun levensstandaard kunnen behouden, vandaag en morgen. Dat is een kwestie van teamwork en korte lijnen. We zijn dan ook ontzettend trots dat onze inzet wordt beloond”, aldus Stijn Ceelen, Country Manager Binck.

Met 50.000 respondenten die deelnamen aan de enquête blijkt de beoordeling van de financiële instellingen een topic te zijn dat leeft. Spaargids.be wil de verkiezing dan ook jaarlijks herhalen, om financiële instellingen nog meer aan te moedigen om rekening te houden met de wensen en bekommernissen van de klant.

Tip: Vergelijk hier het beleggingsaanbod van de banken.

Over de enquête

De bevraging werd door iVox uitgevoerd in de periode 30 oktober tot 16 november, bij online lezers van Spaargids.be, HLN en De Morgen. De selectie betrof consumenten van minstens 18 jaar oud, die klant waren bij minstens 1 bank die in België operationeel is. Om in aanmerking te komen voor een Award diende een bank minstens 200 evaluaties te krijgen.

Lees ook:

Vijf zaken waarover u met de bank moet onderhandelen bij uw woonlening

Welke bank biedt de grootste korting op uw woonlening?

Bij welke bank kunt u het best aan pensioensparen doen?