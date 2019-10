Gesponsorde inhoud De 5 voordelen van een beleggingsplan Aangeboden door MeDirect

22 oktober 2019

15u30

Bron: MeDirect 0 Consument We zijn het er allemaal over eens dat spaarrekeningen vandaag nagenoeg niets meer opbrengen. Wie een hoger rendement wil, kijkt dan ook best uit naar alternatieven. Maar niet iedereen wil zich verdiepen in individuele aandelen en obligaties. Beleggen houdt bovendien ook meer risico’s in dan sparen. Met een beleggingsplan verkleint u dat risico want u spreidt dan niet alleen in de tijd, maar ook over verschillende activaklassen. Hieronder lijsten we de vijf belangrijkste voordelen op.

U bouwt geleidelijk een mooi kapitaal op

Veel experts zijn het er over eens dat u geleidelijk aan een mooi kapitaal kunt opbouwen door met een beleggingsplan automatisch en op regelmatige tijdstippen een vast bedrag in een korf van verschillende beleggingsfondsen te storten. U bepaalt zelf hoeveel u maandelijks wil investeren. U kunt dit bedrag steeds verhogen of verlagen. U kunt zelfs uw plan tijdelijk stopzetten en het nadien weer activeren.

U vermijdt een slechte timing

Het juiste moment bepalen om te beleggen is niet eenvoudig. Door elke maand een vast bedrag te beleggen, spreidt u uw inleg over een lange periode. De ene keer koopt u dan eens aan tegen een lage koers en dan weer tegen een hoge. Zo verkleint u het risico van een slechte timing aanzienlijk, want u bouwt uw kapitaal op tegen een gemiddelde koers.

U geniet van de kracht van kapitalisatie

Hoe langer u uw spaargeld kunt beleggen, hoe gunstiger dit is voor het eindresultaat. Een lager bedrag belegd op jongere leeftijd levert op lange termijn meer op dan een hoger bedrag belegd later belegd voor een kortere periode. Stel dat u 10.000 euro investeert en een jaarlijks rendement van 5% haalt. Na een jaar heeft u dan 10.500 euro. Investeert u die vervolgens voor weer een jaar, dan heeft u aan het einde van dat tweede jaar 11.025 euro. In het eerste jaar verdient u dus 500 euro, maar in het tweede jaar is dat al 525 euro. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan komt u aan het eind van de periode aan een bedrag van 26.532.98 euro.

U spreidt uw inleg over verschillende activaklassen

Met een beleggingsfonds belegt u al gespreid over verschillende activaklassen zoals aandelen en obligaties. De diversificatie verkleint het risico gevoelig: eventuele zwakkere prestaties van één aandeel wordt opgevangen door de andere aandelen. Met een beleggingsplan vergroot u nog de spreiding want dan belegt u niet in één beleggingsfonds, maar in een tiental.

Toegankelijk voor iedereen

U hoeft geen groot bedrag opzij te hebben om te starten. Met een beleggingsplan van MeDirect start u al vanaf 2.500 euro en kunt u daarna maandelijks bijstorten vanaf 100 euro. Het initiële instapbedrag van 2.500 euro is nodig omdat deze som verdeeld wordt over een tiental beleggingsfondsen.

Let wel op de kosten vooraleer u een beleggingsplan uitkiest, want die kunnen een aanzienlijke hap nemen uit het rendement. Vooral de traditionele banken rekenen nog instapkosten aan bij elke storting. Die variëren van 2,5% tot 3,5%. Er zijn echter ook spelers zoals MeDirect die helemaal geen instap- en uitstapkosten aanrekenen.

Een gespreid beleggingsplan zonder instap- en uitstapkosten. Dat is een goed plan voor uw toekomst!

