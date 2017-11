Dankzij dit simpele trucje weet u meteen of die Black Friday-korting echt de moeite waard is SVM

16u18

Bron: Nieuwsblad 0 Getty Images Consument Black Friday een garantie voor uitzonderlijke kortingen? Kijk toch maar beter uit uw doppen. Via een simpel trucje kan u nagaan of de deal echt zo straf is als de winkel doet uitschijnen. Gebruik hiervoor wel Google Chrome of Mozilla Firefox, want met Internet Explorer werkt het niet.

Heeft u uw zinnen gezet op een bepaald product in een webshop? Typ dan cache: voor de url in de adresbalk en druk op enter. Op die manier krijgt u dezelfde pagina te zien, maar dan van enkele dagen geleden. En zo weet u meteen of die niet te missen aanbieding echt wel zo uniek is.

Wij deden de test met de onderstaande producten.

Rv

Een droogkast van Bosch met een korting van 90 euro: klinkt niet slecht, tot u het trucje uitprobeert. Het huishoudtoestel kostte enkele dagen geleden 579,90 euro, terwijl u nu 559,90 euro moet ophoesten. Nog steeds een prijsdaling dus, maar minder dan verwacht met die 649,90 euro in het achterhoofd.

Rv

Rv

Alleen vandaag, staat er in grote letters te lezen. Vreemd, want enkele dagen geleden kostte de Nintento Switch-console 299 euro. Exact dezelfde prijs dus.

Rv