Damse Kaasmakerij roept kaas terug wegens mogelijke aanwezigheid listeria kg

21 juni 2019

16u09

Bron: Belga 0 Consument In overleg met het federale voedselagentschap FAVV haalt Damse Kaasmakerij de kaas Damse Mokke Koe uit de verkoop en roept de vennootschap die kaas terug van bij de consument wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria, een bacterie die de ziekte lis­te­ri­o­se kan ver­oor­zaken. Dat heeft de kaasmakerij vrijdag meegedeeld.

Het gaat om Damse Mokke BE-BIO-02 in een papieren verpakking die van 7 tot 21 juni werd verkocht in verscheidene winkels van Colruyt, waaronder ook Okay en Bio Planet, en in verscheidene kleinhandelszaken in België.



Damse Kaasmakerij vraagt de klanten het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt, waar het wordt terugbetaald.