Daarom betaalt u jaarlijks bijna 250 euro extra op uw energiefactuur Kurt Deman

08 oktober 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Onze elektriciteitsfactuur behoort tot de duurste van Europa, terwijl onze stroom meestal niet meer kost dan in andere landen. Hoe dat kan? Een Vlaams gezin betaalt jaarlijks gemiddeld 251,68 euro aan zogenaamde ‘openbaredienstverplichtingen’.

Energieregulator VREG bracht onlangs voor het eerst die ‘openbaredienstverplichtingen’ (ODV’s) in kaart. Die transparantie bleek broodnodig, want leveranciers en netbeheerders rekenen die ODV’s op verschillende plaatsen van uw factuur door. Het totale aandeel is dan ook niet min. Verhoudingsgewijs bevat vooral de elektriciteitsfactuur hoge ODV-kosten. Op een gemiddelde elektriciteitsfactuur van 947,16 euro voor een gezin, zijn er ruim 250 euro aan openbaredienstverplichtingen. Voor aardgas is dat wel maar 26,74 euro op een jaarfactuur van 1.155,10 euro.

Factuur ontcijferen

Maar wat zijn die ODV’s dan precies? Volgens de VREG gaat het om “uiteenlopende verplichtingen, opgelegd aan de distributienetbeheerders en energieleveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen. Ze zijn bedoeld als correcties op de vrije marktwerking, in het algemeen belang.”

Zoomen we er concreter op in, dan blijken er zowel ‘technische’, als ‘sociale’ als ‘ecologische’ openbaredienstverplichtingen te bestaan. De ecologische bevatten onder andere premies voor energiebesparing, de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s en de vergoeding voor groenestroomcertificaten.

De ODV-kosten voor de distributienetbeheerders zijn gegroepeerd onder de distributienettarieven op uw energiefactuur (gemiddeld 168,69 euro voor elektriciteit of 17,81% van de totale factuur). De kosten verbonden aan de ODV’s van de energieleveranciers trekken dan weer de prijs van het onderdeel energiekosten omhoog (met 82,99 euro of 8,67%).

Verbruik beperken

Het kostenpercentage voor openbaredienstverplichtingen is wettelijk vastgelegd. U kunt die zelf niet reduceren. Hoe minder u verbruikt, hoe minder ze u uiteraard kosten. Het enige aspect op de energiefactuur dat u zelf rechtstreeks kunt beïnvloeden zijn de energiekosten. Dat is de reële prijs van de stroom die u aankoopt van de energieleverancier. Hoewel dat onderdeel in augustus slechts 29,10% van de totale energiefactuur bedroeg, kunt u door een overstap naar een goedkopere energieleverancier al snel meer dan honderd euro besparen. Wie de voor zijn woning meest lucratieve aanbieder voor elektriciteit en aardgas kiest, doet mogelijk zelfs tot 250 euro voordeel.

