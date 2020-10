Crowdlending: een waardig alternatief voor het spaarboekje? Kurt Deman

13 oktober 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Zoals u intussen wel weet, brengt het geld dat op uw spaarboekje(s) staat bitter weinig op. Als u intussen genoeg bijeenspaarde om te kunnen investeren, gaat u met andere woorden beter op zoek naar alternatieven. Een relatief nieuw fenomeen is de particuliere crowdlending. Zoals u intussen wel weet, brengt het geld dat op uw spaarboekje(s) staat bitter weinig op. Als u intussen genoeg bijeenspaarde om te kunnen investeren, gaat u met andere woorden beter op zoek naar alternatieven. Een relatief nieuw fenomeen is de particuliere crowdlending. Spaargids.be legt uit wat het is en wat de belangrijkste voor- en nadelen ervan zijn.

Groeifinanciering

Het uitgangspunt van crowdlending in een notendop: een groep individuele investeerders leent voor een bepaalde periode geld uit aan een individu of onderneming en krijgt daarvoor jaarlijks een rendement terug. De investeringen variëren van tientallen tot duizenden euro’s per project. Vastgoedontwikkelaars slagen er op die manier bijvoorbeeld in om bij honderden verschillende investeerders in totaal miljoenen aan groeifinanciering op te halen. Vergelijk hier het aanbod crowdlending.

4 à 5 procent

Een voorbeeld. Twee jaar geleden besloten de directieleden van Volvo Cars in Gent het dak van de fabriek vol zonnepanelen te leggen. Om het idee mee te financieren deden ze een oproep bij de werknemers van de fabriek. Wie besloot mee te investeren – en dus aan crowdlending te doen – zou zes jaar lang een zelfgekozen bedrag uitlenen aan het zonnnepanelenproject, om het door hem of haar geïnvesteerde bedrag met een jaarlijks brutorendement van 4 procent terug te krijgen. Honderden werknemers stapten mee in het verhaal.

Stel uzelf even in de plaats van een werknemer van Volvo Cars. Als u 1.000 euro een jaar lang op een spaarboekje liet staan dat louter de wettelijke minimumrente bood, dan was uw rendement 1,1 euro.

Investeerde u echter in die zonnepanelen van uw werkgever, dan was uw rendement 40 euro (min de roerende voorheffing).

Bent u een spaarboekspaarder? Laat u dan vooral niet vangen.

Risico’s

Klinkt natuurlijk heel mooi, maar toch moeten we u aanmanen om voorzichtig te zijn. Crowdlending heeft zeker voordelen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden voor investeerders.

Voordelen:

• De aangeboden rendementen overtreffen die van de meeste spaarboekjes. Afhankelijk van het type project schommelt het rendement tussen 2,5 en 10 procent of zelfs meer.

• U moet geen enorm bedrag te investeren, vaak volstaat een paar honderd euro.

• In de meeste gevallen is een investering laagdrempelig en kan het online.

• U kiest zelf welk project u financiert. Dat kan dus net zo gemakkelijk een project uit de eigen streek zijn.

Nadelen:

• Het is niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat de slaagkansen van een bepaald project zijn. Meestal moet u vertrouwen op informatie die u krijgt via het project zelf, al kan u natuurlijk ook zelf op onderzoek gaan. Maar, als het project effectief overkop gaat, is er altijd een risico dat u uw investering kwijt bent.

• Zorg dat u, net zoals bij eender welke andere financiële investering, een héél goed zicht hebt op de kosten die erbij komen kijken. Die kunnen immers een goed deel van uw mooi rendement afsnoepen.

• Op de ontvangen interest moet u dertig procent roerende voorheffing betalen. Let wel: als u een krediet toekent met een startende onderneming geniet u van een vrijstelling ten belope van een eerste schijf van 9.965 euro per jaar (basisbedrag). Voor aanslagjaar 2021 is dit bedrag al geïndexeerd naar 15.860 euro voor de eerste schijf.

