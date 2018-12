Croky trekt prijzen voor chips stevig op (maar aan de kassa kan het nog meevallen) SVM

21 december 2018

19u36

Bron: Het Nieuwsblad 0 Consument Supermarkten zullen vanaf januari tot 20 procent meer moeten betalen voor producten van Croky. Of u die prijsstijging ook aan de kassa zal voelen, valt nog af te wachten.

De chipsproducent noemt de maatregel een “noodzakelijk kwaad”. Door de grote droogte van vorige zomer is de aardappeloogst immers zwaar tegengevallen. “Dat geld verdwijnt zeker niet in onze zakken, we kunnen gewoon niet anders”, vertelt marketingverantwoordelijke Tom Demeyer in ‘Het Nieuwsblad’.

Dit hoeft niet meteen te betekenen dat u als consument meer zal moeten betalen. Carrefour kijkt bijvoorbeeld de kat uit de boom. “Als de concurrentie de prijzen verhoogt, kan dat bij ons ook gebeuren. Maar voorlopig is niets in die richting gepland”, aldus woordvoerder Bram Van Outryve.

Croky verzekert dat de prijs competitief zal blijven ten opzichte van de concurrenten. “De stijging zal ook niet voor elk product even hoog zijn.”