Crisis doet ons meer sparen: hier brengt uw spaargeld het meeste op

18 juni 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Bijna de helft van de Belgen spaarde meer dan anders tijdens de coronacrisis, volgens cijfers van financieeldienstverlener Intrum. Dat is op zich positief, maar had het ook een effect op het rendement van de spaarboekjes? Bijna de helft van de Belgen spaarde meer dan anders tijdens de coronacrisis, volgens cijfers van financieeldienstverlener Intrum. Dat is op zich positief, maar had het ook een effect op het rendement van de spaarboekjes? Spaargids.be zocht het voor u uit.

Dat we collectief meer sparen is niet zonder reden: de Nationale Bank schat dat gezinnen in ons land dit jaar 5 miljard euro minder inkomsten zullen hebben dan vorig jaar. Banken vrezen ook dat ze verstrekte kredieten door de coronacrisis niet volledig zullen kunnen recupereren.

Die ‘slechte’ leningen dreigen op de winstgevendheid van de financiële instellingen te wegen. Toch leidt dat voorlopig niet tot grote rendementsverschuivingen voor de Belgische spaarder. Een analyse op basis van het renteoverzicht leert ons dat het rendement op de meeste spaarboekjes ongewijzigd is gebleven. Die vaststelling hoeft op zich weinig verwondering te wekken, omdat veel spaarrekeningen al voor de coronacrisis niet meer dan de wettelijke minimumrente van 0,11 % voor gereglementeerde spaarrekeningen boden. Verschillende banken hadden hun rentes bovendien al rond de jaarwisseling teruggeschroefd.

0,55% totale rente

MeDirect Maandsparen Max en bpost bank Cocoon Spaarrekening voeren na de coronapiek het rendementslijstje aan. Ze bieden beide een totale rente van 0,55%, al ziet die er enigszins verschillend uit.

Bpost voorziet een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15%.

MeDirect Maandsparen Max was lange tijd de enige koploper, maar schroefde de getrouwheidspremie recent van 0,65% naar 0,50% terug en koppelt die aan een basisrente van 0,05%.

MeDirect Maandsparen Max en bpost bank Cocoon Spaarrekening kennen een maximale maandelijkse stortingslimiet van respectievelijk 5.000 en 500 euro.

Ter opfrissing: de basisinterest ontvangt u voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, terwijl u voor de getrouwheidspremie uw centen twaalf maanden op de spaarrekening moet parkeren.

Buitenbeentje

Bij Santander Consumer Bank Vision+ vindt u het hoogste rendement zonder stortingslimiet, met een basisrente van 0,03% en een getrouwheidspremie van 0,47%, goed voor een totale rente van 0,50%. Izola Bank Saver Account is een buitenbeentje in de top vijf. De spaarrekening pakt uit met een brutobasisrente van 0,60%, maar als niet-gereglementeerde spaarrekening gaat daar wel nog dertig procent roerende voorheffing van af. Uiteindelijk hoort het nettorendement van 0,42% wel nog altijd tot de betere van de klas. MeDirect lanceerde met Dynamic Sparen onlangs een nieuw spaarproduct, met een naar huidige normen behoorlijke basisrente van 0,30% en een getrouwheidspremie van 0,10%. De bank mikt daarmee op wie op korte termijn toegang tot zijn centen wil houden en toch rendement nastreeft.

Zoektocht naar rendement

Ook na de coronapiek kunt u nog bij verschillende banken terecht voor een rendement dat de wettelijk vastgelegde minimale rente ruimschoots overtreft. Van de meer dan zestig spaarrekeningen die Spaargids.be opvolgt, bieden er nog maar vijfentwintig meer dan 0,11% rente.



