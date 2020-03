Crashende olieprijs heeft ook gevolgen aan de pomp: tank stookolie 400 euro goedkoper dan twee maanden geleden TT

09 maart 2020

10u35 0 Consument Door de dalende olieprijs zakt morgen ook de prijs voor huisbrandolie in ons land verder: er gaat per liter ineens 4 cent van de prijs af tot 50,66 eurocent per liter bij een bestelling van minimaal 2.000 liter. Tegenover het begin van het jaar is de prijs al met 400 euro voor een tank van die hoeveelheid gezakt. Ook de prijzen van benzine en diesel zullen deze week allicht verder dalen. Oorzaak is de coronacrisis en het conflict tussen olieproducerende landen.

De olieprijs is vanmorgen met 20 procent gedaald nadat Saoedi-Arabië bekendmaakte de prijzen naar beneden te doen vanwege een conflict met Rusland. Op de beurzen in Azië kost een vat ruwe olie ongeveer 30 euro, afhankelijk waar de olie vandaan komt, tegenover 50 euro vorige week. Ook vrijdag daalde de prijs al flink, nadat het oliekartel OPEC en Rusland niet tot een vergelijk wisten te komen over het beperken van de olieproductie. Daarop besloot Saoedi-Arabië flink meer te gaan produceren en de prijzen omlaag te gooien.

Dat heeft ook gevolgen voor de Belgische consument. “De prijs voor huisbrandolie daalt morgen verder, met nog eens 4 cent per liter”, zegt Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco, de federatie van brandstoffenleveranciers aan onze redactie. Concreet kost een liter stookolie vanaf morgen maximaal 50,66 eurocent per liter bij een levering vanaf 2.000 liter. Een fikse daling op slechts twee maanden tijd, zegt Mattart. “Begin januari kostte huisbrandolie nog 70,32 cent per liter. Op een tank van 2.000 liter bespaar je nu dus 400 euro.”

Allicht zal later deze week ook de prijs voor benzine en diesel aan de brandstofpomp gaan dalen. “Waarschijnlijk zal woensdag de prijs voor diesel al zakken, later ook die van benzine”, zegt Mattart. “Maar veel zal afhangen van de schommelingen van de prijzen op de beurzen. Voorlopig tekenen de olieprijzen wel een licht herstel op, maar dat zal waarschijnlijk niet volstaan om de forse daling van vannacht en vrijdag teniet te doen.”

OPEC-conflict

De oorzaken van de dalende prijzen zijn niet ver te zoeken: ten eerste is er de impact van de coronacrisis op de economische groei, wat tot een lagere vraag leidt. Daarbovenop komt nog het conflict tussen de olieproducerende landen. Mattart legt uit: “De OPEC, het kartel van olieproducerende en -exporterende landen, heeft geprobeerd de niet-OPEC-landen een productiebeperking te laten respecteren. De OPEC is daar niet in geslaagd, aangezien Rusland zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Naar aanleiding daarvan heeft Saudi-Arabië afgelopen nacht dan beslist om de productie te gaan opvoeren en de prijzen te verlagen, om Rusland zo bij de keel te grijpen. En dat vertaalt zich nu in prijsaanpassingen.”

De kans is bovendien groot dat de prijs van stookolie nog verder zal dalen, aangezien de fikse koersval op de beurzen van vandaag nog niet in de prijs verrekend is. De sector van de brandstoffenleveranciers merkt de laatste week wel op dat meer klanten bestellingen beginnen plaatsen, en die zijn bovendien ook meestal groter dan normaal. “Het is een te zachte winter geweest voor de sector”, aldus Mattart. “Maar de laatste week zien we wel meer mensen die ineens grote hoeveelheden bestellen, aangezien ze zien hoe voordelig de prijs is.”

Over de prijsevolutie op langere termijn wil Mattart zich niet uitspreken. "De markt is heel volatiel en vatbaar voor welke gebeurtenis dan ook, zij het geopolitiek, economisch, of gewoon zelfs aankondigingen over overaanbod. Alles schommelt heel hard, en niemand kan de toekomst voorspellen.”