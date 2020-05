Coronamaatregelen maken aankoop woning lastiger Johan Van Geyte

26 mei 2020

08u30

Het is niet simpel als u net een woning wou kopen: bezoeken mag wel weer, maar alleen onder serieuze restricties, en ook bij de banken en de notarissen loopt een en ander vertragingen op. Het is niet simpel als u net een woning wou kopen: bezoeken mag wel weer, maar alleen onder serieuze restricties, en ook bij de banken en de notarissen loopt een en ander vertragingen op. Spaargids.be bekijkt de belangrijkste punten.

Sinds 11 mei mag u weer woningen gaan bekijken, àls er een makelaar bij is. Sinds 18 mei is dat ook weer toegelaten voor huizen en appartementen die rechtstreeks via de eigenaar te koop aangeboden worden. Verwacht u wel niet aan een bezoek zoals vroeger, want de geldende regels zijn nog steeds streng.

Geen openkijkdagen meer en andere regels

Geïnteresseerde kopers die het huis vrij in- en uitlopen; dat mag dus niet. Als u een pand wil bezoeken, moet u een afspraak maken met de eigenaar of makelaar. Eens u ter plaatse bent, blijft u in uw wagen tót u het signaal krijgt dat u de woning binnen mag. U moet bij de bezichtiging een mondmasker dragen. Slechts twee kandidaat-kopers mogen samen binnen: een bezoekje met de hele kroost is uitgesloten.

Is het bezoek via de makelaar geregeld, dan zal ervoor gezorgd worden dat de eigenaar niet aanwezig is. Lukt dat niet - denk bijvoorbeeld in het geval van een bejaarde eigenaar die slecht te been is - dan blijft die in één en dezelfde ruimte. Te allen tijde wordt 1,5 meter afstand bewaard tussen de aanwezige personen. Makelaars of eigenaars moeten deurklinken zelf openen. Net als andere voorwerpen die worden aangeraakt, zoals kastdeuren, trapleuningen en zoldertrappen, moeten ze nadien worden ontsmet.

Als het pand in kwestie nog bewoond is, dan zijn de huisbezoeken beperkt tot zes uur per week. Een logisch gevolg is dat de agenda’s van vastgoedmakelaars snel vol geraken en dat er lange wachttijden zijn.

Van de nood een deugd

Stel dat u een huis op het oog hebt, hoe kan u dan toch een weloverwogen beslissing maken, mét het hele gezin? Een en ander filmen met uw smartphone is een goede start. Maak zeker een video van enkele essentiële zaken (de staat van het sanitair, dak, kelder, vloeren, keukeninrichting, enzovoort); die kan u dan achteraf tonen aan mensen in uw contactbubbel die mee over de aankoop oordelen.

Een wandeling in de buurt en - op afstand - een praatje slaan met enkele buurtbewoners is altijd een aanrader, als u meer te weten wil komen over het huis en de huidige bewoners. Zorg tenslotte voor een lijstje essentiële vragen voor de makelaar of eigenaar.

Voorzie meer tijd

Ook na een plaatsbezoek loopt niet alles zoals gebruikelijk. Zo kan het verkoopcompromis thuis worden ondertekend en vervolgens per post worden opgestuurd naar de notaris. Of u ondertekent het digitaal via de itsme-app. De normaal geldende regel dat compromissen enkel mogen getekend worden op het kantoor van de notaris, is immers tijdelijk opgeschort.



Er zijn nog andere tijdelijke maatregelen voor attesten van kracht:

Het energieprestatiecertificaat , dat aangeeft hoe energiezuinig de woning is, moet nu pas beschikbaar zijn bij het verlijden van de koopakte.

De termijn voor de koopakte , die normaal binnen de vier maanden na de opmaak van de compromis moet worden verleden voor de notaris, krijgt twee maanden verlenging.

De garantieperiode voor uw woonlening is bijgevolg ook met twee maanden verlengd.



