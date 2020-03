Coronacrisis duwt energieverbruik en stroomprijs naar historisch lage niveaus AW

27 maart 2020

16u24

Bron: Elia, Belga 2 Consument De coronamaatregelen van de regering, zorgen voor een ongeziene daling van het elektriciteitsverbruik in België. In vergelijking met de eerste week van maart is het gemiddeld elektriciteitsverbruik momenteel 16 procent lager. De dalende vraag naar elektriciteit gaat hand in hand met een lagere prijs, al zal dat niet meteen te merken zijn aan de stroomfactuur van gezinnen.

Op bepaalde momenten daalt het verbruik zelfs tot 25%. Na het afkondigen van de eerste coronamaatregelen (12 maart 2020) was er overdag een duidelijke daling van het verbruik met 5 tot 10 procent. Vanaf 17 maart (verstrengde maatregelen) werd het effect nog sterker met een daling van 10 tot 15 procent. Sinds begin deze week is het gemiddeld elektriciteitsverbruik in vergelijking met de eerste week van maart verminderd met 16 procent waarbij er overdag uitschieters zijn tot -25 procent.



Zowel in België als in onze buurlanden is er voldoende elektriciteitsproductie, alleen neemt de vraag af. Dit drukt de prijs per megawattuur (MWh). Zolang de vraag vermindert, kan dit prijsfenomeen aanhouden. Terwijl de MWh-prijs in februari gemiddeld nog 28,4 euro bedroeg, is dat inmiddels nog maar 18,7 euro. “Prijzen die we in tien jaar tijd niet hebben gezien”, klinkt het bij Elia. In maart vorig jaar bedroeg de gemiddelde prijs immers 37,6 euro per MWh.



Dit betekent niet automatisch dat ook de stroomfactuur van de gezinnen zo fors zal dalen. Het zijn immers de leveranciers die de prijzen bepalen, en zij rekenen met langetermijnprijzen. Wel is het zo dat prijzen op de kortetermijnmarkt uiteindelijk wel doorsijpelen naar de langetermijnmarkt.

Combinatie van factoren

De historisch lage prijzen zijn het gevolg van een combinatie van factoren. De zon schijnt en er staat al dagen een strakke wind, waardoor er veel hernieuwbare energie beschikbaar is. Ook is er veel nucleaire capaciteit. Maar de grootste duw komt van het coronavirus: veel bedrijven liggen stil waardoor er minder vraag is naar stroom. Dat is ook zo in de buurlanden. Een hoog aanbod en een verminderde vraag leiden tot erg lage prijzen.