Corona nekt Belgische Camaïeu-kledingwinkels TTR

27 augustus 2020

19u25

Bron: Belga 0 Consument De Franse zakenman Michel Ohayon neemt de 25 Belgische winkels van Camaïeu niet over met zijn investeringsfonds Financière immobilière bordelaise (FIB). Dat schrijven L'Echo en De Tijd. De Belgische curator gaat nu op zoek naar een overnemer voor Camaïeu België.

Twee weken geleden kondigde FIB aan dat het 511 van de 634 Franse Camaïeu-winkels overneemt. In juli had de keten bescherming tegen haar schuldeisers gevraagd, omdat het coronavirus de verkoop en de winst deed instorten. Toen al was duidelijk dat het er niet goed uitzag voor de Belgische winkels.

De Belgische curator Nicholas Ouchinsky bevestigde vandaag aan L'Echo dat de 25 Belgische winkels niet betrokken zijn bij de overname door FIB. Het Belgisch personeel wordt op 10 september tijdens een bijzondere ondernemingsraad over de situatie op de hoogte gebracht.

De curator geeft zichzelf nu 2,5 maanden om een oplossing te vinden. Voor het einde van september wil hij voldoende biedingen ontvangen. "Het winkelpark is interessant", zegt hij. "Het is mijn doel een keten te vinden die de winkels kan overnemen en zo veel mogelijk jobs kan redden." In België werken 130 mensen bij Camaïeu.