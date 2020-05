Corona besmet markt tweede verblijf (nog) niet: “Situatie niet te vergelijken met financiële crisis van 2008"

De coronacrisis heeft de vastgoedverkoop volledig doen stilvallen. Ook op de markt voor tweede verblijven is er nog nauwelijks beweging. Maar in tegenstelling tot in andere sectoren blijft iedereen er vrij rustig onder. “Deze situatie mag niet blijven aanslepen, maar voorlopig is er geen enkel signaal dat er een crisis zit aan te komen”, klinkt het bij belangenorganisatie Mondi.

Zowat 400.000 Belgen hebben een tweede verblijf en voor een groot deel van hen bevindt zich dat over de grens. Omdat die al een tijd potdicht wordt gehouden, tasten veel landgenoten in het duister. Niet alleen eigenaars, maar ook mensen met plannen om te kopen of te verkopen, zitten met een pak vragen. Daarom polsten we naar de toestand in de populairste landen. Spanje staat met stip op één, gevolgd door Portugal en Frankrijk.

Help, wat is mijn huis nog waard?

“Dit is, globaal bekeken, een soort crisis zoals we er nooit een gekend hebben. Er zijn dan ook veel onzekerheden, maar wat we wel weten, is dat de situatie niet te vergelijken valt met de financiële crisis uit 2008. Die had een enorme impact op het vastgoed, maar tot op vandaag zijn er geen indicaties dat het die richting uitgaat”, zegt Rob Smulders van de belangenorganisatie Mondi.

Portugal zal deze crisis zonder veel kleerscheuren doorkomen, want dat land zit al een hele poos erg in de lift en is zelfs het populairste, na Spanje Rob Smulders

Volgens hem zullen de prijzen dan ook niet in elkaar stuiken. “Spaans vastgoed werd de voorbije jaren telkens een aantal procenten duurder, dus van een correctie van 5% zal ik niet opkijken. In Italië zet de waardedaling van de voorbije jaren zich ongetwijfeld gestaag voort. En voor Frankrijk verwacht ik algemeen een kleine terugval, behalve in de Provence. Portugal zal deze crisis zonder veel kleerscheuren doorkomen, want dat land zit al een hele poos erg in de lift en is zelfs het populairste, na Spanje.”

Samen met Griekenland is Portugal het enige Europese vakantieland dat niet echt zwaar getroffen is door het coronavirus. “Met dank aan de snelle, doortastende aanpak van de overheid komt het dodental nauwelijks boven de 1.000 uit”, zegt An-Sofie De Vos van Immo Portugal. “Dat stelt mijn klanten gerust, om te reizen zodra het kan en om hun eigendom op een objectieve manier te beoordelen. Ook het nieuws dat de prijzen in maart nog met 1 procent stegen, speelt natuurlijk een rol.”

Zelfs in Spanje blijkt de schrik er niet heel erg in te zitten. “We hadden de laatste weken met heel veel klanten contact en het verwonderde me een beetje hoe rustig iedereen blijft. Dat komt omdat de costa’s relatief gespaard zijn. Eigenlijk telt bijna iedereen af tot wanneer ze opnieuw kunnen vertrekken, al zal niet iedereen dat met het vliegtuig doen. Er zullen ook minder vluchten zijn, maar zelfs dan heb je voor Spanje keuze te over”, zegt Leen Vermeulen van Hips Estates.

Lieve Hoorens van Immo Bart Hoorens krijgt in de Provence vooral vragen van eigenaars die doorgaans op mooie huurinkomsten kunnen rekenen. “We hebben een verzekering die de misgelopen huurgelden aan de eigenaars uitkeert en ook de huurders beschermt. De verzekeraars hebben die bij het ingaan van de lockdown wel stopgezet, maar veel boekingen dateren gelukkig van ervoor.”

Help, ik wil kopen!

“Half maart was er een beetje paniek, maar uiteindelijk willen heel weinig kopers van hun aankoop afzien. Slechts in een paar dossiers, waarbij een van de partners aan corona overleed, was dat het geval en konden we een regeling treffen met de verkopende partij. Op dit moment ontvangen we bij Mondi alweer evenveel informatie-aanvragen als anders in deze periode van het jaar”, zegt Rob Smulders.

“Wij hebben zelf iets meer mails en telefoons ontvangen voor bezichtigingen”, zegt Lieve Hoorens vanuit de Provence. “Dat verbaast me ook niet echt. Zowel in Frankrijk als in België puilen de spaarboekjes uit en zoeken mensen naar een alternatief. Bovendien is en blijft vastgoed een veilige haven in onzekere tijden. Kandidaat-kopers proberen niet om meteen af te dingen op de prijs, omdat ze weten dat die in deze regio marktconform zijn.”

Promotoren kunnen het niet maken om de meest recente huizen plots 20.000 euro goedkoper in de markt te plaatsen Lieve Hoorens

“In Spanje gebeurt het afbieden doorgaans bij een herverkoop. Bij nieuwbouw liggen de prijzen vast. Projecten bestaan er vaak uit verschillende fases en promotoren kunnen het niet maken om de meest recente huizen plots 20.000 euro goedkoper in de markt te plaatsen dan die uit een voorgaande fase. Wat wel kan, zijn kleinere kortingen en mooie extra’s zoals gratis meubels, parking, airco... Maar uit mijn gesprekken met de promotoren aan de Costa Blanca, Calida en del Sol blijkt dat bijna niemand — op een kleinere speler na — van plan is om daar nu al mee uit te pakken. Er wordt gewacht op hoe de reactie zal zijn zodra de markt opnieuw open gaat.”

De bouw en de notarissen zijn in Spanje al even terug aan de slag, maar de kopers kunnen niet afreizen om alles af te ronden. “Dit is traditioneel een drukke periode voor opleveringen en het verlijden van aktes”, weten ze bij Hip Estates. “We bieden kopers de keuze om te wachten of om een advocaat een volmacht te geven en alles af te ronden. 7 op de 10 kandidaat-kopers kiezen voor die tweede optie. In de akte komt er dan een clausule waarin de aannemer een maand de tijd krijgt om kleine gebreken te herstellen zodra de eigenaar zijn nieuwbouw heeft gezien. De opleveringen zelf lopen geen tot maximaal een maand vertraging op”, aldus Vermeulen.

Ook bij Immo Portugal passen ze zich aan. “Wie nu reserveert, krijgt de tijd tot eind augustus om ter plaatse te komen en pas dan te beslissen, al kan die termijn nog vooruitgeschoven worden afhankelijk van de reisadviezen. Ik verwacht ook geen grote vertragingen voor de oplevering van de werven. De meeste lagen nooit stil, er was enkel minder personeel aanwezig. Ik heb zelfs de indruk dat de bouwvergunningen sneller afgeleverd worden dan voordien. Wellicht omdat de diensten er nu meer tijd voor hebben en omdat de overheid beseft dat ze het geld van de toeristen nodig hebben.”

Help, ik wil verkopen!

“De steunmaatregelen van de Belgische overheid zorgen er op dit moment voor dat het aantal financiële drama’s beperkt blijft”, vertelt Rob Smulders van Mondi. “We kregen dan ook nog geen telefoontjes van mensen die in allerijl hun tweede verblijf moeten verkopen om het hoofd boven water te houden. Als de epidemie aanhoudt, kan de overheid de burgers geen financiële zuurstof blijven geven, maar overal wordt er alles aan gedaan om de ziekte in te dijken.”

Vastgoed is de laatste jaren een stuk duurder geworden. Onder de 150.000 à 160.000 euro is er op de nieuwbouwmarkt niets meer te vinden Leen Vermeulen

“De impact voor wie wil verkopen, is in Frankrijk vandaag erg beperkt”, benadrukt Lieve Hoorens. “In tegenstelling tot in België is het heel normaal dat een woning een langere tijd te koop staat. Vier maanden, dat stelt niks voor. De twee maanden vertraging door de lockdown zullen het verschil dus niet maken. Er is ook nog niemand die aangaf om de prijs te laten zakken.”

Ook wie in Spanje wil verkopen, hoeft niet wakker te liggen van de prijs. Leen Vermeulen: “Vastgoed is de laatste jaren een stuk duurder geworden. Onder de 150.000 à 160.000 euro is er op de nieuwbouwmarkt niets meer te vinden. Wie van plan is om te verkopen, kan op beide oren slapen dat het met een meerwaarde zal gebeuren.”

Op dat vlak staat Portugal er schijnbaar nog beter voor. “Ik zie geen enkele reden om te verkopen, tenzij je echt geld nodig hebt. Ik heb het even opgezocht en villa’s die ik in 2008 voor 175.000 verkocht, zijn vandaag 100.000 euro duurder geworden”, aldus An-Sofie De Vos. “Globaal genomen is een prijsstijging van 5% per jaar niet overdreven en die trend zal zich na de coronacrisis ongetwijfeld doorzetten. Mensen zijn zich bewust van hoe snel het leven gedaan kan zijn en zullen meer qualitytime willen. Een tweede verblijf is daarvoor perfect. En zeker in Portugal, want het toonaangevende Amerikaanse magazine Forbes heeft het land uitgeroepen tot het beste ter wereld om in het post-coronatijdperk te wonen.”

