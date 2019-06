Cora roept Lomo Bio-charcuterie terug wegens aanwezigheid listeria ttr

21 juni 2019

15u05

Bron: belga 0 consument Cora heeft in overleg met het federale voedselagentschap FAVV beslist "lomo"-charcuterie van het merk Frais Devant terug te roepen wegens de aanwezigheid van listeria, zo heeft de supermarktketen vandaag meegedeeld. Het product is al uit de winkelrekken gehaald en Cora vraagt klanten die Lomo BIO Frais Devant gekocht hebben, deze fijne vleeswaren terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze worden terugbetaald.

Het product werd verdeeld via de supermarkten van Cora in Anderlecht, Woluwe, La Louvière, Chatelineau, Rocourt, Messancy, waar de terugroeping is geafficheerd.

Klanten die Lomo BIO Frais Devant geconsumeerd hebben en koorts krijgen, eventueel met hoofdpijn, raadplegen het best hun behandelende arts en vermelden daarbij dat ze dit product gegeten hebben, aldus Cora in de mededeling. Zwangere vrouwen moeten bijzonder alert zijn voor deze symptomen, evenals personen met een verzwakt immuunsysteem en ouderen. De symptomen kunnen op listeriose wijzen, een ziekte die ernstig kan zijn en waarvan de incubatieperiode tot acht weken kan duren.

Klanten die bijkomende informatie wensen, kunnen contact opnemen met de kwaliteitsdienst van Cora op het nummer 071 34 89 35 of via het e-mailadres alertes-retraits@cora.be.