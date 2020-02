Coolblue verhoogt plots prijzen en wijst na enkele dagen ophef coronavirus als schuldige aan Yorick Dupon Koen Van De Sype

24 februari 2020

18u15 8 Consument Er is op sociale media consternatie over een plotse prijsstijging die webwinkel Coolblue vrijdag onaangekondigd heeft doorgevoerd. Verscheidene klanten merkten dat de producten die ze in hun mandje hadden opgeslagen opeens een pak duurder waren geworden. De wildste speculaties deden meteen de ronde over de reden van de prijsstijgingen. Bij Coolblue wordt enigszins mysterieus gedaan, maar de marketingafdeling vertelde nu aan de redactie van HLN dat het coronavirus de schuldige is.

“Best knap van @Coolblue_NL hoe zij hun prijzen beheren”, klonk het vrijdag onder meer bij een Nederlandse klant. “In het winkelmandje in 1 minuut van 575 euro naar 633 euro en via de VPN is het zelfs 690 euro geworden. Terwijl het product elders voor 420 euro te koop is.”





Iemand anders merkte op: “Zit je de hele dag te kijken naar Air Fryers bij @Coolblue_NL (neem ik er wel of niet één, welk merk, blabla). Neem je een besluit tegen de avond en zijn ze allemaal ineens 20 euro duurder! Dat is nog eens een bizarre experience.” (lees hieronder verder)

De online klantendienst van het bedrijf nam onder meer met die laatste klant contact op en even later zette de vrouw een bericht op Twitter dat ze te horen had gekregen dat het om een systeemfout ging.





Het uitblijven van een officiële reactie – ook na vragen van verscheidene media – deed de wildste geruchten ontstaan. Want, zo klonk het, als het om een systeemfout ging, was het wel een bijzonder hardnekkige. Zo betaal je ook maandag nog fors meer voor bijvoorbeeld een iPhone 11, meer zelfs dan op de website van Apple zelf. En dat is ongewoon voor Coolblue.

Er werd zelfs geopperd dat er misschien financiële problemen zouden zijn bij het bedrijf. Enigszins vreemd wel, aangezien Coolblue pas nog heel goede kwartaalcijfers voorlegde. Dat ook een groot deel van de markeringactiviteiten on hold leken te staan, was koren op de molen. De affiliate links die partnerbedrijven op hun sites kunnen zetten, kwamen immers plots uit op een pagina met een 404-foutmelding. En niemand leek te weten waarom.

Voorraadtekort

HLN kreeg intussen uitleg bij de marketingafdeling van het bedrijf en er blijkt niets van die theorieën aan. Er zou een voorraadtekort dreigen en dat door een verminderde productie bij enkele grote elektronicabedrijven (zoals Apple) in China door het coronavirus.

“We hebben afgelopen vrijdag besloten om onze verkopen te temperen. Dit doen we door zo veel mogelijk marketing uit te zetten en prijzen aan te passen”, klinkt het. “Doordat de productie in China op een heel laag pitje staat, verwachten we namelijk in de komende weken en maanden beschikbaarheidsproblemen bij onze leveranciers. We zijn heel gecontroleerd onze hele grote schuren tot de nok toe aan het vullen. We doen dit ter voorbereiding. Mocht dat niet meer nodig zijn, dan trappen we het gaspedaal weer volledig in.”

Opmerkelijk daarbij is dat er bij andere webwinkels geen prijsstijgingen zijn.