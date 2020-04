Contactloos betalen in tijden van corona: dit moet u weten

Sven Vonck

01 april 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen In het ideale geval betaalt u momenteel niet enkel elektronisch, maar zelfs contactloos, zodat u zelfs geen toetsen van een betaalterminal hoeft aan te raken. Dat contactloos betalen is in deze digitale tijden ook perfect mogelijk. In het ideale geval betaalt u momenteel niet enkel elektronisch, maar zelfs contactloos, zodat u zelfs geen toetsen van een betaalterminal hoeft aan te raken. Dat contactloos betalen is in deze digitale tijden ook perfect mogelijk. Spaargids.be belicht de diverse manieren waarop het kan.

Contactloos betalen met de bankkaart

Wie betaalt met de bankkaart, stopt meestal de bankkaart in de betaalterminal en toetst vervolgens de code in. Toch is dat niet altijd nodig om een betaling uit te voeren. Het is ook mogelijk om met de kaart contactloos te betalen. Daarvoor hebt u wel een kaart nodig met een zogenaamde NFC-chip (waarbij NFC staat voor Near Field Communication). Die herkent u aan een specifiek symbool, namelijk vijf gebogen lijnen. Als u dan bij een handelaar uw aankopen wil afrekenen, zal die op de betaalterminal het bedrag ingeven dat u moet betalen. Vervolgens houdt u uw kaart dichtbij het contactloze symbool op de betaalterminal en enkele seconden later geeft de betaalterminal aan of de betaling al dan niet geslaagd is.

Let wel: de betaling gebeurt meteen wanneer het bedrag lager ligt dan 25 euro. U moet daarentegen wel nog uw pincode intoetsten op de betaalterminal voor aankopen van meer dan 25 euro. Dat is ook nodig wanneer u veel kleine betalingen doet op 1 dag. Van zodra met al die kleine betalingen het totaalbedrag van 50 euro is overschreden, moet u bij elke kleine aankoop (ook als die minder is dan 25 euro) uw pincode intoetsen. Dat vermijdt dat dieven ongehinderd geld van uw rekening kunnen blijven halen met uw bankkaart.

Alle banken in ons land bieden kaarten aan met de mogelijkheid tot contactloos betalen en zijn bezig met de uitrol ervan. “Sommige banken zijn al in 2015 met de uitrol gestart en andere pas in het najaar van 2018, dus niet alle banken staan al even ver. Maar de uitreiking van nieuwe kaarten met NFC-chip is intussen wel de standaard bij alle banken”, klinkt het bij Febelfin. Volgens de meest recente cijfers zijn in ons land al 73 procent van de debetkaarten uitgerust met de technologie die contactloos betalen mogelijk maakt.

Bekijk hier alle gratis zichtrekeningen.

QR-code

In sommige winkels kan u ook gemakkelijk betalen via een QR-code. Daarvoor hebt u wel een betaalapp nodig op uw smartphone. De meest verspreide betaalapp in ons land is Payconiq by Bancontact. Die wordt ook ondersteund door zowat alle banken in ons land. Vervolgens scant u de QR-code die als sticker op de kassa of de betaalterminal hangt. Het is ook mogelijk om de QR-code rechtstreeks te scannen op het kassascherm. Vervolgens voert u het bedrag in dat u moet betalen. Soms staat dat meteen automatisch ingevuld en moet u het zelf nog controleren. De betaling gaat door van zodra u uw geheime code intoetst op uw smartphone, waarna er een bevestigingsbericht verschijnt.

Contactloos met de smartphone

Als u een Android-smartphone hebt, dan kan u de Payconiq by Bancontact-app ook gebruiken om contactloos te betalen. In dat geval moet u uw smartphone vlak bij het symbool van contactloos betalen op de betaalterminal houden, net zoals u bij een contactloze betaling met de bankkaart zou doen. Hebt u een iPhone? Dan is de functie contactloos betalen slechts beschikbaar bij een beperkt aantal banken. Het gaat om onder meer BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro.

Smartwatch

In principe is het ook mogelijk om kleine betalingen te doen via een smartwatch, die u dan ook dicht bij het contactloos betalen-symbool moet houden van de betaalterminal. Maar dat gaat niet met elke smartwatch. Bovendien zijn er in essentie maar twee Belgische grootbanken die samenwerken met een van de mobiele betaaldiensten die bediend kunnen worden met een smartwatch. Het gaat om BNP Paribas Fortis (en zijn bankmerken Hello bank! en Fintro) en KBC.

Lees meer op Spaargids.be:

Tijd om de financiën op orde te krijgen: uw woonlening herfinancieren

Besparen op uw autoverzekering? Zo pakt u dat aan

Snel de fiets op: fietslening kost nauwelijks halve euro intrest per maand

Bron: spaargids.be.