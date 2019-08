Consumentenvertrouwen op laagste peil in bijna drie jaar AW

21 augustus 2019

15u09

Bron: Belga 0 Consument Het consumentenvertrouwen in België is deze maand gedaald tot -9, het laagste niveau sinds november 2016. Dat meldt de Nationale Bank.

De consumenten waren in augustus vooral pessimistischer wat betreft de macro-economische vooruitzichten. Zo werden de vooruitzichten inzake de economische situatie neerwaarts bijgesteld. En de vrees voor een stijging van de werkloosheid nam fors toe, na een stabilisering tijdens de vorige drie maanden.



De evolutie was minder uitgesproken voor de verwachtingen als het gaat over de persoonlijke situatie van de consumenten. Zij verwachten wel dat hun financiële situatie de komende twaalf maanden licht zal verslechteren, maar hun spaarintenties bleven ongewijzigd in vergelijking met juli.



Het consumentenvertrouwen is intussen tien maanden onafgebroken negatief.

Lees ook: Vertrouwen van Belgen in economie op laagste niveau sinds 2013