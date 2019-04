Consumentenombudsdienst ziet aantal dossiers dalen IB

04 april 2019

02u30

Bron: Belga 0 Consument De Consumentenombudsdienst, waar klanten terechtkunnen met klachten over de aankoop van goederen en diensten, heeft vorig jaar 9.018 dossiers behandeld. Dat zijn er 500 minder in vergelijking met een jaar eerder, blijkt uit het jaarverslag van de dienst.

De Consumentenombudsdienst ging op 1 juni 2015 van start. De dienst informeert klanten over hun rechten, verwijst dossiers door naar de bevoegde ombudsdienst, of probeert een minnelijke schikking te bereiken tussen consument en onderneming wanneer doorverwijzing niet mogelijk is.

Dat er in 2018 minder dossiers ontvangen zijn, heeft te maken met een doorgedreven optimalisatie van de procedure, stelt de Consumentenombudsdienst. Daardoor kwamen 685 dossiers meteen terecht bij de bevoegde diensten.

Van de 9.018 dossiers konden 3.013 doorgestuurd worden naar andere entiteiten en werden 1.115 behandeld als schriftelijke vraag om informatie. Van de overblijvende dossiers werd in 1.308 gevallen een minnelijke schikking bereikt. De andere dossiers werden afgesloten met een aanbeveling of stopgezet door de consument.

Defecten, schade, niet-geleverde goederen of diensten

De grieven van de consumenten zijn ongeveer dezelfde als het jaar voordien. De voornaamste problemen waarmee ze bij de ombudsdienst aanklopten, gingen over defecten en schade, niet geleverde goederen of niet geleverde diensten en de moeilijke toepassing van de wettelijke garantie. De meeste problemen deden zich voor in de sector van het onderhoud en de reparatie van de woning, gevolgd door de meubelsector en de elektronicasector.

In haar jaarverslag benadrukt de Consumentenombudsdienst dat ze pas echt een rol van betekenis kan spelen als de partijen bij de procedure constructief willen meewerken, maar daar wringt het schoentje vaak. Veel bedrijven staan niet open voor bemiddeling. "De Consumentenombudsdienst treedt niet op als advocaat van de consument. Wel treden wij op als onpartijdige derde, en wij benaderen elk dossier op die manier. Het bereiken van een minnelijke regeling is steeds het doel", klinkt het.

Betere communicatie

Ten slotte blijft de dienst hameren op een betere communicatie tussen consumenten en bedrijven. "Door middel van duidelijke voorafgaandelijke afspraken, transparante algemene voorwaarden en een correcte naleving van wat werd overeengekomen, zouden veel geschillen kunnen vermeden worden", besluit de Consumentenombudsdienst.