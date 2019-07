Consument krijgt minder gewicht dan verpakking belooft jv

23 juli 2019

06u29

Bron: belga 2 Consument Minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) laat de gewichtsaanduidingen op voorverpakte voedingswaren extra controleren. Nu wordt bij één op de zeven controles vastgesteld dat de klant in werkelijkheid minder krijgt dan wat op de verpakking staat.

Er komt ook een campagne om supermarkten en winkeliers op de bestaande regelgeving te wijzen. Dat schrijven het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en De Standaard.

Een Waalse man bond enkele weken geleden op sociale media de kat de bel aan. Hij kocht in een supermarkt 305 gram gehakt, maar thuis bleek hij maar 260 gram vlees in handen te hebben. De overige 45 gram bleek het gewicht te zijn van het bakje waar het gehakt in lag.

De wet is daar nochtans duidelijk over: wanneer goederen verpakt worden in afwezigheid van de consument, dan moet de netto hoeveelheid van dat product vermeld worden op de verpakking. Toch gaat het nog regelmatig mis.

Bij één op de zeven controles door de dienst Metrologie van FOD Financiën werden vorig jaar werden inbreuken vastgesteld. "De meeste, zo'n 95 procent, hebben te maken met een tekort in de hoeveelheid", zegt Bart Tierens, woordvoerder van Wouter Beke.

Beke wil nu de puntjes op de i zetten. "Eerst komt er een campagne, in samenwerking met federaties van supermarkten en handelaars. Nadien volgen er specifieke controles", luidt het. Supermarktketens en handelaars riskeren bij een inbreuk een proces-verbaal.