Consument is meer tevreden over online bankieren dan over zijn bankkantoor Johan Van Geyte

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock De mobiele toepassingen voor het bankieren scoren goed.

Meer punten voor online bankieren dan voor het bankkantoor

Consument De consument is over het algemeen meer tevreden over het internetbankieren en het mobiel bankieren van zijn financiële instelling dan over het functioneren van zijn bankkantoor. Dat heeft onder meer te maken met de openingstijden ervan, blijkt uit een onderzoek dat Spaargids.be recentelijk samen met Santander Consumer Bank door het gespecialiseerde bureau iVox liet uitvoeren.

Gebruiksgemak weegt door

82% van de ondervraagden gaf het internetbankieren van zijn bank een score van 8, 9 of 10/10. Bij de 55+’ers liep dat zelfs op tot 85%. Vooral het gebruiksgemak van het thuisbankieren kreeg goede punten.

Het mobiel bankieren scoorde quasi even goed. 81% van de ondervraagden toonde zich tevreden over de manier waarop ze via de smartphone of tablet betalingen konden uitvoeren en hun financiële situatie konden opvolgen. Bij twintigers en dertigers ligt de adoptiegraad van het mobiel bankieren overigens boven 80%. Bij zestigplussers daalt dit onder de 60%, bij zeventigplussers onder de 50%.

Lees ook: Belg blijft trouw aan zijn bank zelfs als elders meer opbrengst te rapen valt

De tevredenheid over de werking van de klassieke bankkantoren haalt daarentegen maar een tevredenheidsscore van 74%. Over de klantvriendelijkheid en de expertise van het personeel wordt absoluut niet geklaagd, die liggen met tevredenheidsscores van respectievelijk 95% en 88% erg goed. Anders is dat voor de openingstijden. Vooral voor jongeren, die via hun smartphone gewoon zijn om onmiddellijk en altijd toegang te hebben tot allerlei diensten, zijn die onvoldoende. 31% van hen is ontevreden over de beschikbaarheid van het kantoorpersoneel, algemeen maakt 24% er opmerkingen over.

Dit neemt niet weg dat er uitzonderingen zijn op de hogere tevredenheid voor ‘moderne’ vormen van bankieren. Zo krijgt Argenta van zijn klanten een score van 8,7/10 voor de tevredenheid over de kantoren, terwijl de instelling voor haar online bankieren blijft steken op een score van 8,6/10.

Hoogste scores

Over het algemeen valt het wel op dat mensen die maar bij één bank zitten meer tevreden zijn over hun instelling dan mensen die bij meerdere banken klant zijn. In de eerste groep komt de tevredenheid uit op 87%, in de tweede groep zakt ze al tot 52%.

De beste scores voor online bankieren werden overigens behaald door AXA (8,7/10), Argenta (8,6/10), Nagelmackers (8,2/10), KBC (8,0/10) en Belfius (8,0/10).

De beste scores voor de werking van de kantoren kwamen op naam van AXA (8,8/10), Argenta (8,7/10), vdk (8,1/10), Nagelmackers (7,8/10) en Deutsche Bank (7,6/10).

Lees ook:

- Goede voornemens voor uw geld in 2018

- BNP Paribas Fortis opent kantoor voor digitaal bankieren

- Meer dan 80% jongeren bankiert mobiel

Bron: Spaargids.be