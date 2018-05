Concerttickets aan woekerprijzen: Test-Aankoop treft regeling met doorverkoopsite, bijna 450 consumenten vergoed ADN

09 mei 2018

10u57

Bron: Test-Aankoop 1 Consument Test-Aankoop krijgt jaarlijks tal van klachten van consumenten die slachtoffer zijn geworden van de illegale doorverkoop van concerttickets. Met telkens hetzelfde verhaal: ze wilden online een ticket kopen voor hun favoriete concert, klikten op één van de websites die de zoekrobot hen presenteerde en betaalden uiteindelijk een pak meer dan de officiële ticketprijs. Test-aankoop heeft nu een regeling getroffen met één van de betrokken doorverkoopsites. Bijna 450 mensen die te veel betaalden voor hun ticket, worden vergoed.

Eind 2016 diende Test-Aankoop een groepsvordering in tegen 8 doorverkoopsites van concerttickets. Met een van hen is nu een regeling getroffen: Events Belgium, de uitbater van de doorverkoopsite www.ticketsbelgie.be. De bijna 450 consumenten die zich bij Test-Aankoop meldden, worden vergoed. Bovendien besliste Events Belgium te stoppen met het doorverkopen van concerttickets.

Sinds 1 oktober 2013 bestaat er in België een wet die een regelmatige, georganiseerde doorverkoop van concerttickets verbiedt. Het uitzonderlijk doorverkopen blijft mogelijk voor een gewone consument die om een of andere reden het evenement niet kan bijwonen, op voorwaarde dat hij niet meer vraagt dan de oorspronkelijke aankoopprijs. Een gratis ontvangen of gewonnen ticket mag niet worden doorverkocht.

Lijst van doorverkoopsites is lang

De lijst van doorverkoopsites is echter lang. De meesten zijn gevestigd in het buitenland, veelal in Nederland. Test-Aankoop meent dat consumenten zich vaak niet realiseren dat ze hun tickets niet bestellen bij een officieel verkooppunt en een hogere prijs betalen dan de officiële. Om dit soort praktijken aan te pakken, diende het de groepsvordering in tegen meerdere buitenlandse doorverkoopsites. De organisatie startte ook een individuele procedure tegen Viagogo, een in Zwitserland gevestigde onderneming.

Wat de doorverkoopsites betreft waar geen regeling mee is getroffen, gaat de procedure van de groepsvordering verder zijn gang. De consumentenorganisatie moedigt de websites aan om het voorbeeld van Events Belgium te volgen, te opteren voor onderhandelingen en de betrokken personen te vergoeden. Viagogo, daarentegen, werd intussen definitief veroordeeld. De consumentenorganisatie zal binnenkort het vonnis laten uitvoeren.