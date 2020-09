Colruyt stopt met Collishop-website TTR

07 september 2020

18u28

Bron: Belga 88 Consument Colruyt Group stopt met het aanbieden van het non-foodassortiment via de Collishop-website. De website zal vanaf 9 november 2020 niet langer beschikbaar zijn voor bestellingen. De beslissing heeft geen gevolgen voor de tewerkstelling bij Colruyt.

De non-foodwebwinkel Collishop startte in 1983 en groeide uit tot een van de grootste Belgische webshops. "Colruyt Group oordeelt evenwel dat in het huidige concurrentiële landschap specialisatie vereist is in online non-foodverkopen", zegt de groep maandag in een persbericht. Daarom heeft ze beslist te stoppen met het algemene non-foodassortiment dat via de Collishop-website verkocht wordt.

In plaats daarvan wil Colruyt verder investeren in de gespecialiseerde online en offline activiteiten van Dreamland, Dreambaby, Fiets! en MyUnderwear24. De beslissing heeft geen gevolgen voor de online activiteiten van die verschillende kanalen, noch voor de dienstverlening van Collishop Professional aan bedrijven en kinderdagverblijven.

Ook het Collishop-afhaalpuntennetwerk blijft beschikbaar in de winkels voor het afhalen van online bestellingen van de andere webshops van de groep (Klassewijnen, Dreamland, Dreambaby ...).

Alle Collishop-medewerkers kunnen tewerkgesteld blijven binnen Colruyt Group. De groep verwacht dat het stoppen van de non-foodverkoop via de Collishop-website een beperkte impact zal hebben op het nettoresultaat van het boekjaar 2020.