Colruyt schrapt papieren prijsetiketten en wil zo 90 ton papier besparen LH

22 maart 2019

10u41

Tegen eind dit jaar zal supermarktketen Colruyt in alle winkels de papieren prijsetiketten vervangen door elektronische. De etiketten zullen ook een zogenaamde NFC-chip krijgen waardoor de klant via de smartphone extra informatie kan aflezen over het product in kwestie.

Andere supermarktbedrijven gebruiken al langer elektronische etiketten. Het bedrijf dat zweert bij de "laagste prijzen" wil nu met de elektronische etiketten sneller reageren op prijsaanpassingen bij de concurrentie. "Die prijsaanpassingen gebeuren vandaag nog manueel. Door de digitalisering ervan zal Colruyt nog sneller kunnen reageren op onverwachte prijsaanpassingen", zegt directeur verkoop Christophe Dehandschutter in een persbericht. Winkelmedewerkers zullen zo meer tijd hebben voor hun kerntaken, klinkt het nog.

Ledlichtjes

Colruyt bespaart naar eigen zeggen 75 miljoen papieren etiketten per jaar, of ongeveer 90 ton papier, en transportkosten uit. De etiketten krijgen ook ledlichtjes. En de klant zal informatie kunnen uitwisselen tussen de Colruyt-app en het etiket. Via zijn smartphone kan hij dan bijvoorbeeld productinfo ontvangen.

De winkel in Zottegem krijgt de primeur. Daar werd het systeem al uitgetest, net als in de vestigingen in Avelgem, Merelbeke en Haaltert. Die drie winkels volgen in de uitrol. De overige winkels pakt Colruyt aan vanaf mei. Eind 2019 moet de klus rond zijn voor de 240 Colruyt-winkels in België en Luxemburg.