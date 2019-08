Colruyt roept 'boomstammetjes’ terug door aanwezigheid allergeen soja HL

07 augustus 2019

17u01

Bron: Belga 2 Consument Colruyt en OKay hebben in het product 'Boomstammetjes' de aanwezigheid van het allergeen soja vastgesteld terwijl dit niet op het etiket vermeld staat. In overleg met het Federaal Voedselagenschap (FAVV) heeft de supermarktketen daarom besloten dit product uit de verkoop te nemen.

Klanten die dit product hebben gekocht en allergisch zijn voor soja, wordt gevraagd om het niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel van aankoop. Daar krijgen ze het aankoopbedrag terugbetaald. Voor klanten die niet allergisch of intolerant zijn is er geen risico bij consumptie.

De boomstammetjes werden in ons land verkocht tussen 3 en 6 augustus bij Colruyt en OKay.