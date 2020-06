Colruyt richt zich met nieuwe winkel op professionele klanten SVM

03 juni 2020

13u41

Bron: Belga 0 Consument Colruyt opent op 17 juni in Schaarbeek een winkel die gericht is op professionele klanten. Het gaat om een nieuw winkelconcept dat de retailgroep er uitgebreid wil testen en -als het succesvol is- verder wil uitrollen in de regio rond Brussel.

De vestiging ‘Colruyt Professionals’ zal specifiek aangepast zijn aan de noden van klanten uit de regio rond Brussel. "Kleine, lokale winkels zitten er in de lift", zegt regiodirecteur André Giglio. "In het Brusselse bedraagt onze omzet via professionele klanten bijna het dubbele van in andere regio's. Het spreekt dan ook voor zich dat we hen een winkelformule aanbieden die beter inspeelt op hun behoeften."

Maximum 1.000 m²

Daarnaast speelt ook de Brusselse wetgeving. Die laat maar een maximale winkeloppervlakte van 1.000 vierkante meter toe voor particulieren. "Daardoor zijn de Colruyt-winkels in Brussel kleiner dan gemiddeld en zijn twee winkelformules onder één dak -particulier en professioneel- niet haalbaar", legt Giglio uit.

De nieuwe winkel voor professionals is gevestigd op de D'Ieteren-site in Schaarbeek en heeft een oppervlakte van 2.500 vierkante meter met een assortiment van 2.500 producten. "Dat assortiment bepalen we op basis van de meest verkochte producten voor professionals in de nabijgelegen Colruyt-winkels en sturen we voortdurend bij in functie van de vraag", zegt gerant Vincent Kestemont. Ook voor deze vestiging geldt overigens de laagsteprijsgarantie.

Vervroegde openingsuren

In de vestiging werkt Colruyt met vervroegde openingsuren. Ze is ook volledig ingericht op maat van professionele klanten, met bredere gangen, hogere winkelrekken en een laadplatform.

De ‘Colruyt Professionals’-winkel en zijn parking zijn alleen toegankelijk voor klanten met een ‘Colruyt Professional Plus’-kaart. Particulieren kunnen vanaf 10 juni terecht in een nieuwe Colruyt-winkel op dezelfde site.