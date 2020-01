Colruyt lanceert app om mensen voor elkaar boodschappen te laten doen: zo werkt het HR BHT

14 januari 2020

10u55

Bron: Belga 0 Consument Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, lanceert vandaag samen met buurtsupermarkt OKay een nieuwe service ‘Collect&Go Connect’. Het gaat om een app die mensen moet verbinden en het hen makkelijk maakt om voor elkaar boodschappen te doen.

Klanten kunnen in nieuwe app van Collect&Go Connect een boodschappenlijstje opstellen. Vervolgens geven ze aan op welke dag, op welk tijdstip en voor welke vergoeding ze de boodschappen graag thuis geleverd krijgen. Ook boodschappers kunnen zich registreren in de app en aangeven binnen welke straal zij boodschappen willen doen. De boodschappers krijgen enkel winkelwagens te zien die hieraan beantwoorden. Ze kunnen vervolgens zelf bepalen welke winkelwagens ze aanvaarden, rekening houdend met hun beschikbaarheid en de vergoeding die ze willen ontvangen. De betaling wordt eenvoudig geregeld via het platform van Collect&Go Connect, dat erkend is binnen de deeleconomie.

Testperiode

De service wordt zes maanden lang getest in zeven winkels van OKay en OKay Compact in Gent en West-Vlaanderen. “Met dit platform willen we twee groepen mensen met elkaar in contact brengen: zij die geholpen willen worden met boodschappen doen en zij die een extraatje willen bijverdienen door te winkelen voor anderen uit hun buurt”, zegt Tom De Prater van Collect&Go. “We denken dat dit een interessante aanvullende formule is voor bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, mensen die (tijdelijk) minder vlot ter been zijn of drukbezette mensen bij wie boodschappen doen simpelweg niet altijd in de agenda past.”

Stad vs. dorp

“Elke buurt is anders”, zegt Fabrice Gobbato, directeur van OKay. “Daarom testen we het ook uit op verschillende plaatsen: in het centrum van Gent, in een stadsrand en in dorpskernen.” Concreet gaat het om vier winkels in Gent (Krommewal, Sint-Pietersnieuwstraat, Voskenslaan en Heusden) en drie winkels in West-Vlaanderen (Zwevegem, Vichte en Oedelem).