Collishop start midden september uitverkoop met trapsgewijs oplopende kortingen HLA

08 september 2020

10u54 26 Consument Winkelketen Colruyt heeft maandag aangekondigd dat het de stekker uit zijn non-food webwinkel Collishop trekt. Vanaf midden september zijn er op de webpagina dan ook interessante koopjes te doen, met kortingen die gradueel zullen oplopen tot de laatste dag van de uitverkoop op 8 november.

Na 37 jaar stopt Colruyt in november met de webwinkel Collishop, waar een groot aanbod huisraad en elektronica aangeboden wordt. “Hou de komende weken de webshop in de gaten, want vanaf midden september bieden we een heleboel producten tegen messcherpe prijzen aan”, klinkt het in een mededeling van de webwinkel. Wanneer de uitverkoop precies van start gaat, is nog niet bekend. Een woordvoerster van Colruyt Group verduidelijkt dat het de bedoeling is om alle producten op de website aan te bieden met kortingen die week na week groter zullen worden. “Er zullen zeker interessante koopjes te doen zijn", klinkt het. Op die manier hoopt Colruyt tegen 9 november, wanneer de webpagina onherroepelijk de virtuele deuren zal sluiten, alle stock verkocht te hebben.

Colruyt blijft ook na die datum instaan voor eventuele herstellingswerken aan producten aangekocht in de webshop, verzekert de keten. “Bestellen kan tot zondagavond 8 november. Na die datum zullen alle lopende bestellingen verder worden afgehandeld, en ook de retourtermijn van 14 dagen blijft behouden", aldus Collishop.