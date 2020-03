Collect & Go overstelpt: geen reservaties meer mogelijk op zaterdag en maandag LH

13 maart 2020

17u39 6 Consument Door de harmsterwoede als gevolg van het coronavirus krijgt Collect & Go, de boodschappendienst van Colruyt, veel meer reservaties binnen dan gewoonlijk. Daardoor kunnen er op zaterdag en maandag voorlopig geen nieuwe reservaties geplaatst worden. Dat meldt Colruyt.

“Onze afhaalmomenten raken snel gevuld. We doen er alles aan om onze capaciteit zo hoog mogelijk te houden om je te kunnen bedienen”, klinkt het.

Colruyt wil ervoor zorgen dat de klanten die al reserveerden maximaal de gevraagde producten krijgen. “Voor afhalingen vanaf dinsdag gaan we onze capaciteit opnieuw stapsgewijs verhogen, je kan hiervoor dus een reservatie plaatsen", meldt Colruyt nog. “We doen ons uiterste best om de producten tijdig in de rekken te krijgen. Maar door de grote vraag, kunnen er echter mogelijks producten ontbreken in je reservatie.”

Colruyt meldt ook nog dat haar servers af en toe technische problemen ondervinden door de drukte. “Probeer in dat geval een uurtje later gewoon opnieuw.”

