Collect & Go overstelpt: geen reservaties meer mogelijk op zaterdag en maandag LH

13 maart 2020

17u39 30 Consument Door de harmsterwoede als gevolg van het coronavirus krijgt Collect & Go, de boodschappendienst van Colruyt, veel meer reservaties binnen dan gewoonlijk. “Tot 70 procent meer bestellingen dan normaal”, klinkt het. Daardoor kunnen er op zaterdag en maandag voorlopig geen nieuwe reservaties geplaatst worden. Dat meldt Colruyt.

Colruyt wil ervoor zorgen dat de klanten van Colruyt & Go die al reserveerden maximaal de gevraagde producten krijgen. “Voor afhalingen vanaf dinsdag gaan we onze capaciteit opnieuw stapsgewijs verhogen, je kan hiervoor dus een reservatie plaatsen", meldt Colruyt nog.



“We doen ons uiterste best om de producten tijdig in de rekken te krijgen. Maar door de grote vraag, kunnen er echter mogelijks producten ontbreken in je reservatie.” Colruyt meldt ook nog dat haar servers af en toe technische problemen ondervinden door de drukte. “Probeer in dat geval een uurtje later gewoon opnieuw.”

Ook bij Delhaize wordt er veel vanop afstand besteld. De supermarktketen vraagt klanten die mobiel genoeg zijn om hun inkopen af te halen aan de winkel, zodat de thuislevering beschikbaar blijft voor wie die echt nodig heeft.

Bezetting in winkels versterkt

De supermarkten worden sinds gisterenmiddag overspoeld door klanten, en ze verwachten ook de komende dagen nog extra volk. Daarom wordt de bezetting in de winkels versterkt. Bij Colruyt bijvoorbeeld, staan volgende week 1.000 medewerkers van de centrale diensten (administratie, boekhouding ...) klaar om indien nodig bij te springen in de winkels en distributiecentra. Ook jobstudenten kunnen worden ingeschakeld.

Vandaag waren al zowat 170 mensen uit de centrale diensten aan het werk in Colruyt-winkels, zegt woordvoerster Hanne Poppe. Zij helpen om de klantentoestroom in goede banen te leiden, de kassa’s te bemannen, de rekken aan te vullen enzovoort. “Alle hulp is nodig in onze winkels en bij uitbreiding de hele voedingsketting (ook productie, logistiek, ondersteunende diensten die de winkel doen draaien ...).”

De voedingswinkels van Colruyt (met ook OKay, Bio-Planet, Spar en Cru) zijn zaterdag open, maar de formules Dreamland, Dreambaby en Fiets! moeten de deuren dan sluiten. Ook werknemers van die winkels kunnen mogelijk bijspringen in de voedingswinkels.

