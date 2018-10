Coca-Cola light lanceert twee nieuwe exotische smaken HR

05 oktober 2018

15u48

Bron: Coca-Cola 0 Consument Coca-Cola light heeft in ons land twee nieuwe smaken gelanceerd: 'Exotic Mango' en 'Ginger Lime'. Het frisdrankmerk mikt daarmee op millenials. Om die jonge doelgroep aan te spreken, kreeg het light-gamma begin september ook al een nieuwe look & feel.

De twee nieuwe smaken liggen vanaf nu in de winkelrekken. Ze zijn beschikbaar in elegante zilverkleurige blikjes van 250 ml. De aanbevolen verkoopprijs is 67 cent per blikje, al is het de retailer die de uiteindelijke prijs bepaalt. De nieuwe drankjes zijn alleen beschikbaar in blikjes, niet in flessen. "We willen millenials meer laten genieten van kleine, spontane momenten die zo kostbaar zijn, of je ze nu onverwacht alleen of met vrienden beleeft", vertelt Molly Verbeeck van Coca-Cola. "Het was al ongeveer tien jaar geleden dat aan het light-gamma nieuwe smaken werden toegevoegd."

Coca-Cola brengt voor de gelegenheid ook een exclusieve collectie T-shirts uit in samenwerking met twee millennials. Blogster An-Katrien Casselman en social media influencer Virginie Philippot ontwierpen elk een T-shirt met hun favoriete quote over genieten van de kleine dingen in het leven. De T-shirts zijn niet te koop, je kan ze alleen winnen via de sociale media van het merk en van beide influencers.