Coca-Cola legt productie tijdelijk stil in enkele Britse fabrieken door CO2-tekort jv

26 juni 2018

09u41

Bron: BBC 5 Consument Coca-Cola heeft in het Verenigd Koninkrijk enkele van haar frisdrankfabrieken "tijdelijk stilgelegd" wegens een gebrek aan koolzuurgas. Voorlopig is er volgens Coca-Cola wel geen voorraadprobleem.

CO2 wordt toegevoegd aan bier en frisdrank om het bruisend te maken. Momenteel heerst er een tekort omdat minstens vijf grote Noord-Europese producenten hun installaties sloten voor jaarlijks onderhoud.

Vorige week meldde de producent van Heineken, John Smith's Extra Smooth en Amstel al dat hun voorraden in de problemen kwamen. Lopen eveneens een leveringsrisico: diepvriesproducten die koud gehouden worden door droogijs, dat gemaakt is van samengeperst CO2.

Pluimvee

Koolstofdioxide wordt ook gebruikt om dieren voor consumptie te doden. De Britse pluimvee-organisatie BPC waarschuwde al dat tot 60 procent van de pluimveebedrijven "binnen een paar dagen" door de CO2-schaarste kunnen worden getroffen, meldt de BBC.

Bij Coca-Cola is de voorraad voorlopig nog voldoende: "We reageren op dit moment op een industriebreed probleem dat de CO2-levering in het Verenig Koninkrijk treft". Daarom werden enkele productielijnen voor korte tijd onderbroken. Maar alle leveringen blijven gewoon doorlopen.

De CO2-crisis neemt zulke proporties aan dat de sectoren die niet zonder kunnen bij de overheid aankloppen voor oplossingen.