Coca-Cola lanceert nieuwe variant met kaneelsmaak

08 oktober 2020

10u37 44 Consument De donkere wintermaanden breken stilaan aan. Daarom lanceert Coca-Cola deze maand een tijdelijke nieuwe variant: Coca Cola Zero Sugar Cinnamon. Frisdrank met kaneelsmaak, dus. “We willen de mensen verrassen en van het koudste seizoen de warmste periode maken”, klinkt het in een persbericht.

In een studie, die Coca-Cola liet uitvoeren, geeft 7 op de 10 Belgen aan fan te zijn van kaneel in gerechten en dranken. Toch linkt slechts 2 % de specerij aan frisdrank. Coca-Cola wil met haar nieuwe smaak dus vooral inspelen op verrassing. “Uit de studie die Coca-Cola liet uitvoeren, blijkt dat Belgen openstaan voor nieuwe ontdekkingen: meer dan de helft van wie aangeeft geen kaneel te lusten, toont zich toch avontuurlijk genoeg om een nieuw gerecht of nieuwe drank te proeven, ook al zit daar kaneel in”, vertelt het bedrijf in een persmededeling.

Coca-Cola is er ook van overtuigd dat het nieuwe drankje met kaneel ideaal is om de wintermaanden te overbruggen. “Bijna de helft van onze ondervraagden stemde ermee in dat de winter het ideale seizoen is om te genieten van de simpele dingen. En net dat wil Coca-Cola Zero Sugar Cinnamon in de kijker zetten: kleine geluksmomentjes om te delen met je bubbel. We willen van het koudste seizoen de warmste periode maken.”

De nieuwe, suikervrije variant van Coca Cola ligt deze maand nog in de winkelrekken en is beschikbaar tot en met maart 2021. De precieze lanceerdatum is momenteel nog niet gekend.