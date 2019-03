Coca-Cola gaat strijd aan met Red Bull en lanceert voor het eerst energiedrank Hans Renier

28 maart 2019

11u54

Bron: Coca-Cola 0 Consument Het merk Coca-Cola gaat de strijd aan met Red Bull en andere producenten van energiedrankjes. Het bedrijf lanceert wereldwijd een nieuwe energiedrank met de bekende smaak van van Coca-Cola. In ons land is het drankje vanaf midden april te koop.

Het gaat om twee versies: Coca-Cola Energy en Coca-Cola Energy no sugar. Ze bieden elk dezelfde hoeveelheid cafeïne als een kop koffie. Er zit drie keer zoveel cafeïne in als in de normale frisdrank. De wereldpremière van de nieuwe energiedrank is vandaag in Spanje. Andere Europese landen volgen later.

“Het bevat cafeïne uit natuurlijke bronnen, guarana-extract en vitamine B, maar geen taurine. Beide producten zullen beschikbaar zijn in 250 ml verpakkingen in supermarkten, kleinere winkels en tankstations.”

Niet verdeeld aan scholen

“Het drankje richt zich in de eerste plaats op jongvolwassenen, tussen 18 en 35 jaar. Het zal niet verdeeld worden in de nabijheid van scholen, en we gaan het mengen met alcohol niet promoten.”

