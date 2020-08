Clear Channel wil Europeanen gaan volgen met reclameborden SPS

11 augustus 2020

17u57

Bron: ANP 1 Consument Clear Channel, een uitbater van reclameborden in de openbare ruimte, wil voorbijgangers in Europa gaan volgen met "anonieme mobiele data". Dat moet adverteerders in staat stellen om "het juiste bericht aan het juiste publiek te tonen op de juiste tijd en locatie". Vier jaar geleden bracht het bedrijf het Radar-volgprogramma al uit in de Verenigde Staten.

"Hiermee kunnen we je bewegingen naar een winkel volgen. We kunnen zien wat je koopt," zegt directeur William Eccleshare tegen de Financial Times. "En ja, we kunnen zien wat je 's avonds kijkt als je die dag langs een reclame voor een Netflixserie bent gelopen." De ceo benadrukt wel dat de data "zeer goed geanonimiseerd" zijn. Het bedrijf zegt zelf geen data te verzamelen, maar samen te werken met externe partijen zoals mobiele providers. In de VS werkt Clear Channel samen met AT&T.

Dat Radar pas vier jaar na Amerika in Europa uitkomt, zou te maken hebben met de strengere privacywetten. Volgens Clear Channel voldoet Radar aan de Europese regels.

De technologie wordt in september als eerste toegepast in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Enkele maanden later zal Zweden volgen. Of ook België zal volgen, is niet meteen duidelijk.