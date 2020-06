Citi bank ontkent: “Niet per ongeluk 54 miljoen euro overgemaakt aan Hema-schuldeisers” Natasja de Groot

18 juni 2020

16u51

Bron: AD.nl 0 Consument De Amerikaanse zakenbank Citi zou per ongeluk een groep schuldeisers van Hema een bedrag van 54 miljoen euro betaald hebben. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Citi spreekt het bericht tegen.

Het gaat om een bedrag van 54 miljoen euro aan zogeheten pik-leningen. Die leningen stonden nog open en moesten uiterlijk deze maandag afgelost worden door de eigenaar van Hema, Marcel Boekhoorn. Dat was althans de afspraak. Maar nadat Boekhoorn op een zijspoor werd gezet en Hema maandag zelf een akkoord sloot met de schuldeisers, kon een streep door die betaalopdracht.

De Telegraaf meldt nu dat Citi bank dat vergeten was en het geld toch heeft overgemaakt naar een groep van schuldeisers, waaronder Hunkemöller-eigenaar Carlyle, Credit-Suisse en Carval. “De betaling was al klaargezet", aldus een ingewijde tegenover de krant. De bank zal het bedrag ongetwijfeld terugvorderen. Hoe snel en simpel dat zal zijn, is de vraag.

De investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn Ramphastos wil niet reageren op de berichtgeving. Een woordvoerster van Hema laat weten “het bericht vernomen te hebben”, maar benadrukt dat het warenhuis er verder niet bij betrokken is en dat het geen geld van Hema betreft.

Citi bank laat in een reactie weten dat de berichtgeving in De Telegraaf onjuist is. Ze hebben geen betaling van 54 miljoen euro gedaan.

Obligaties

Om de pik-notes is veel te doen geweest. Het zijn soort obligaties met een hoge vaste rente. Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos kreeg die leningen (en andere leningen) in handen toen zij Hema in oktober 2018 overnam van de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital. De Britten wisten het warenhuis op te zadelen met een schuldenlast van ruim 750 miljoen euro. Jaarlijks was Boekhoorn alleen al tientallen miljoenen kwijt aan rente op de schulden.

Ondanks de teleurstelling over het verlies van het warenhuis, gaf Boekhoorn aan blij te zijn dat het terugbrengen van de schuld alsnog is gelukt. ,,Dit is fantastisch voor de Hema en daar ben ik heel blij mee. De Hema heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen. Ik blijf het de komende tijd nauwgezet volgen.’’