Exclusief voor abonnees Chocolatier proeft en beoordeelt 17 paaseieren uit zes winkels. Alleen deze supermarkt stelt niet teleur Kristel Mauriën

06 april 2019

13u44

Bron: Content redactie 0 Consument Dat kwaliteitsvolle chocolade zijn prijs heeft, daar valt in de supermarkt nog weinig van te merken. Gemiddeld kosten holle paaseieren daar zo’n 5 euro per kilo. “Koop je dan nog chocolade?” vraagt gerenommeerd chocolatier Joost Arijs (31) zich hardop af. Maar één manier om daar achter te komen, en dat is met het betere proefwerk.

Het prijsverschil tussen paaseieren uit de supermarkt en die van bij de chocolatier is enorm. Gemiddeld kosten holle paas­eieren van huismerken van supermarkten maar één tiende van wat de chocolatier vraagt. In de speciaalzaak ben je al gauw 50 euro kwijt voor een kilo holle paaseieren. In de supermarkt ga je voor amper 5 euro met een zak van een kilo naar huis.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen