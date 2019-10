Chocolatier Neuhaus en sommelier Sepideh ontwikkelden pralines die perfect bij wijn passen: “Niet iedereen is fan van zoete dessertwijn”

Consument

Nog een glaasje wijn of liever een praline? Dankzij onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia is die martelende keuzestress verleden tijd. Haar antwoord: “Combineer ze gewoon.” Samen met chocoladehuis Neuhaus creëerde ze zes Sommelier-pralines die perfect passen bij wijn, zowel fijnzurige witte als tanninerijke rode. Nog meer adviezen over wijn lees je in ons wijndossier