Chocoladesalon stelt ruby chocolade in avant-première voor

27 februari 2018

06u14

Op het Chocoladesalon in het Brussel Tour & Taxis kan het publiek van 2 tot en met 4 maart in avant-première kennis maken met de rooskleurige ruby chocolade van Callebaut. Daarnaast focust het Chocoladesalon op de combinatie van bier en chocolade.

Naast zwarte, witte en melkchocolade is de rooskleurige ruby chocolade van Callebaut de nieuwe vierde chocoladesoort. De nieuwe soort wordt gezien als "de meest sensationele chocolade-onthulling van de laatste 80 jaar". De roze kleur krijgt de chocolade van de ruby cacaoboon en is volledig vrij van kleurstoffen en fruitsmaken.

Het salon brengt dit jaar ook hulde aan de combinatie van Belgisch bier en chocolade. Het biermerk Duvel zal drie dagen lang degustaties aanbieden in samenwerking met Jitsk Chocolates en in aanwezigheid van biersommelier Brecht Terryn. Verschillende ambachtelijke brouwerijen houden ook demonstraties en kringgesprekken over de combinatie van beide producten.

De kinderen komen ook aan hun trekken op het chocoladesalon en deze keer niet om te snoepen. Tijdens de activiteiten 'Het Grote Vieruurtje' of 'Ook bio smaakt overheerlijk' leren ze dat gezond eten ook leuk kan zijn. De tentoonstelling 'We zitten met een eitje' toont dan weer de mooiste creaties van paaseieren in 2018.

Op 1 maart, de avond voor de officiële opening, is er het traditionele modedefilé van chocoladejurken die nadien tentoongesteld worden.