Chillen met Chileense witte wijn

09 juli 2020

Zomer! Dat betekent dat we weer kunnen genieten van lange avonden op het terras, liefst met een paar goede vrienden. En ook al leven we in ietwat vreemde tijden en beperkt corona ons nog steeds een beetje in onze bewegingsvrijheid, toch kunnen we dankzij de uitgebreide bubbels vriendschappen en liefdes onderhouden. Het is hét moment om het leven te beleven en de dag te plukken zoals die zich aandient. Een lekkere wijn maakt die momenten helemaal af. Met een glas wit, bijvoorbeeld, van het gerenommeerde Chileense wijnhuis Casillero del Diablo.

Niets zo leuk als vrienden over de vloer te krijgen en de avond in te luiden met een goed gekoeld glas witte wijn. En omdat je je gasten graag in de watten legt en hen met een voldaan gevoel terug naar huis laat gaan, kies je voor een wijn met een degelijke of onberispelijke reputatie. Casillero del Diablo, jazeker.

Duivels lekker!

Een duivelse wijn? Neen, dat is het geenszins. Maar hoe komt het merk dan toch aan zijn naam? Verduiveld lekker? Ja, dat wel. Het verhaal: 130 jaar geleden ontdekte Don Melchor of Concha y Toro – de grote man achter het huis – dat er steeds een deel van zijn exquise wijnen gestolen werd. Melchors wijn viel bij zoveel mensen zodanig in de smaak en genoot toen al van een goede reputatie, dat iedereen de wijn wilde drinken. Maar niet alleman kon zich een glas, laat staan een fles, van dat hemelse druivennat veroorloven. Die diefstal begon Don Melchor zodanig op de heupen te werken, dat hij een verhaal verzon om het gespuis dat zijn vaten aftapte een lesje te leren: hij vertelde het gerucht dat de duivel in zijn wijnkelders leefde. Het gerucht verspreidde zich als een lopend vuurtje, en de diefstal stopte. Een paar jaar later – als hommage aan het verhaal – lanceerde hij de Casillero del Diablo (de kelder van de duivel). Vandaag komen er uit die duivelse kelders heel wat mooie wijnen. De award ‘The World’s Most Admired Wine’ (2020) bevestigt de kwaliteit.

Witte weelde in een glas

Voor elk seizoen een wijn. ’s Winters rood, in de lente rosé en tijdens de zomer wit. Of je kiest tijdens een maaltijd voor rosé als aperitief, wit tijdens het voorgerecht en rood bij het hoofdgerecht. Hoe het ook zij: Casillero heeft een wijn voor elke gelegenheid, een druif voor elk moment. Met zorgvuldig geselecteerde druiven uit Chili’s beste wijnvalleien produceert Casillero del Diablo onder meer een aantal lekker wegdrinkende witte wijnen, verschillend in stijl, aroma en smaak. Maar altijd van hoge kwaliteit. Je vindt er bijvoorbeeld cépages als cabernet sauvignon, sauvignon blanc, chardonnay of de meer exotische pinot grigio.

Graag fris en fruitig? Dan kies je voor de crispiness van de sauvignon blanc, een mooie, weelderige en volronde witte wijn met toetsen van perzik en rode bessen, die mooi harmoniëren met de citrus. Het geeft de sauvignon blanc een elegant, fruitig karakter. Ideaal als aperitief, doordrinker of als begeleiding bij gerechten met vette vis of sushi.

Wie het graag karaktervol heeft, haalt een flesje chardonnay in huis. Een heuse award-winner! Een minerale wijn, ietwat zilt, dankzij de zeebries die door de wijngaarden van Casablanca Valley waait. Een mooie structuur, in een excellente balans. Met zijn aroma van rijp fruit, zijn levendige zuurtjes en mooie frisse balans, krijg je hier een droge witte, die je lekker koel kunt drinken. Een mooie gele, zomerse kleur, met een aroma dat perfect blendt bij een zwoele avond: ananas, citrus, perzik en een zweem vanille. Uitstekend om te pairen met visgerechten. Papillot op de barbecue met daarbij een glas chardonnay? Uitstekende keuze!

Je houdt van droog? Dan is de viognier reserva een uitstekende keuze. Keurig in de fles, met een mooi aroma, een combinatie van perzik en abrikoos, maar niet te overdadig. Deze wijn is ietwat ingetogen, met subtiele zuurtjes. Fris en fruitig, prachtig zonnig geel. Een mooie begeleiding van gerechten met varkensvlees, vette vis, pittige gerechten en gevogelte.

Karakter in het glas vind je bij de pinot grigio, een kwieke wijn. Je zou zelfs kunnen zeggen: een kokette heer of dame, elegant en charismatisch. In de mond peer, appel en wat citrus. Te savoureren bij salades, vegetarische schotels, gerookte zalm , garnalen en oesters of gewoon als lekker aperitief.

De Expert Express

Je kunt bij het schenken van wijn zeggen: “Dit is een lekkere witte die ik heb leren kennen op reis in Frankrijk.” Of je kunt je gasten verrassen met je kennis van witte of rode wijn, door hen te wijzen op de subtiele smaken, de herkomst van de druif, de aroma’s en de mogelijke food-pairing. Moet je jaren studeren om de sommelier in jezelf naar boven te halen? Geenszins. Met deze acht tips kun je je wijnkennis bijspijkeren en later etaleren. We gingen hiervoor even te rade bij Stijn Van der Beken, sommelier en de man achter Voltei (voltei.be).

1. Wees jezelf. Hou je aan je eigen smaak en mening. Iedereen ruikt en proeft anders, en heeft andere zintuigelijke gevoeligheden. Sommigen zijn meer vatbaar voor fruitige accenten, anderen voor kruidige of vegetale toetsen.

2. Je (her)kent meer dan je denkt. Veel mensen zijn bang om te zeggen wat ze ruiken en proeven. No worries. Hou het eenvoudig. Denk aan de dagelijkse huis-, tuin- en keukengeuren. Open je ogen, je neus en je ziet en ontdekt wellicht tientallen geuren die ook in wijn voorkomen. Vers gemaaid gras, aardbeien, vanille, kaneel, rozen, … Een geheugensteuntje hierbij is ‘het aromawiel’.

3. Weet dat we maar vier of vijf smaken kunnen proeven. Onze tong is ingedeeld in sectoren. Vooraan wordt zoet geprikkeld, aan de zijkanten zuur en zout en achteraan op de tong proeven we bitter. Wat geeft dat dan wanneer je bijvoorbeeld framboos proeft? Dat heet ‘de retronasale’ en is eigenlijk het terugkerende boeket uit de neus die naar de hersenen gestuurd wordt. By the way, de vijfde smaak die je ontwaart is ‘umami’, een term uit de Japanse keuken die heerlijk of hartig betekent. Te vergelijken met parmezaan of soja.

4. Bepaal voor jezelf wat een goede fles wijn mag kosten. Zoals met alles in het leven, is iets zoveel waard als wat je er zelf wilt of kunt aan geven. Als startend wijndrinker is het absurd om meteen diep in je buidel te tasten voor een fles wijn. Begin met lekkere wijnen tot 7 euro, zoek op welke druiven er gebruikt worden en probeer te ontdekken welke druiven je het beste liggen. Daarna kun je opbouwen. Maar zoals alles heeft ook wijn zijn grenzen.

5. Supermarkten doen hard hun best om mooie wijnen in de rekken te leggen. Maar vergeet ook de wijnhandelaar niet die dagelijks bezig is met de wijnstiel. Wijnhandelaars zullen je verder helpen met je keuze, zeker als je aangeeft wat je graag drinkt of wat je zoekt in wijn. Wees niet bang om een gesprek aan te gaan, want je krijgt zeker een aantal leuke verhalen of anekdotes te horen. Koop daarom ook eerst per fles of laat een proefpakket samenstellen door de handelaar.

6. Gooi al je vooroordelen weg. Chablis is zuur, wijn uit Chili is te zwaar, Bordeaux is duur, biologische wijn ruikt niet lekker… Iedere wijn is uniek. Elke wijnboer heeft zijn filosofie en idee rond zijn ‘perfecte’ wijn. Daarom is blind proeven (wikkel de fles in krantenpapier of stop ze in een vers gewassen sok) altijd een leuk gegeven.

7. Leg voor jezelf een bibliotheek aan met wijnen die je graag of minder graag drinkt. Neem een selfie met een vrolijk of sip gezicht, zodat je weet of je iets lekker of minder lekker vond. Wees nieuwsgierig en zoek op wat je lekker vindt of niet. Dit helpt je met verdere ontdekkingen.

8. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen… Deel je ontdekkingen met vrienden, organiseer kleine wijnparty’s waar iedereen zijn recentste en meest verrassende ontdekking meebrengt. Na zulke avonden heb je heel wat wijnervaring meegenomen in je geheugen.

En verder? Begin met de ontdekking van de Casillero del Diablo!