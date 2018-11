Carrefour sleept Albert Heijn voor de rechter jv

06 november 2018

06u15

Bron: belga 0 Consument Het zit er bovenarms op tussen de Franse supermarktreus Carrefour en zijn Nederlandse sectorgenoot Ahold Delhaize. Die maakt zich volgens Carrefour schuldig aan concurrentievervalsing door in Lokeren een nieuwe Albert Heijn-vestiging te openen en dus trekt Carrefour naar de rechter, zo bericht De Tijd.

Door in de Oost-Vlaamse stad een nieuwe Albert Heijn te lanceren, houdt Ahold Delhaize zich volgens Carrefour niet aan de voorwaarden die de Belgische Mededingingsautoriteit twee jaar geleden heeft opgelegd. Kort nadat het Nederlandse Ahold en het Belgische Delhaize hun fusie hadden aangekondigd, gaf de Belgische concurrentiewaakhond daar zijn voorwaardelijke fiat voor. Het supermarkthuwelijk mocht enkel doorgaan als Ahold en Delhaize 13 winkels aan de concurrenten verkochten. Carrefour besloot daarom in 2017 een Albert Heijn-winkel in Lokeren over te nemen. Maar nog geen jaar later, in augustus, bleek dat Albert Heijn een nieuwe vestiging zou openen op nog geen 200 meter van zijn vroegere filiaal.

Kan niet, vindt Carrefour, dat voor de Brusselse ondernemingsrechtbank eist dat de opening van de Albert Heijn in Lokeren wordt tegengehouden.